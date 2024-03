スモール・プラネットは、2024年4月4日(木)〜4月7日(日)までの4日間、東京ビッグサイトで開催される日本最大級のペットイベント「インターペット」に2023年も出展します。

スモール・プラネット「第13回インターペット」

[名称] 第13回インターペット

[会期] 2024年4月4日(木)〜4月7日(日)

※4月4日(木)はビジネス商談日、4月5日(金)〜4月7日(日)は一般公開

※4日間ペットとの入場可

[開催時間] 10:00-17:00

[会場] 東京ビッグサイト 東ホール

※りんかい線「国際展示場」駅下車約4分

※ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅下車徒歩約2分

[同社ブース]東7ホール I056

[インターペット2024サイト]

https://interpets.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

※当日会場での入場券販売はございません。

必ず事前にお買い求めください。

同社のブース(東7ホール・I056)では、ペット用フードボウルや着ぐるみ、猫用爪とぎなどのキャラクターペットアイテムにくわえて、総柄リュックや靴下、ボクサーブリーフなどの飼い主自身が使える雑貨も販売します。

また、初お目見えとなる、ペットとおそろいで着られるTシャツの参考展示も行います。

今回もブース内にはフォトスポットを用意しています。

「クレヨンしんちゃん」キャラクターたちとの記念撮影を楽しめます。

参考展示商品

●商品名 :おそろいTシャツ

サイズ :3サイズ展開(大人、子供、犬用)

販売予定価格:各3,850円(税込)

愛犬とリンクコーデが可能な、クレヨンしんちゃんデザインTシャツの参考展示を行います。

参考展示商品「おそろいTシャツ」(1)

参考展示商品「おそろいTシャツ」(2)

イベント販売商品(ペットアイテム)

愛犬・愛猫用にそろえたくなる、かわいさと実用性を兼ね備えたアイテムをバラエティ豊かなラインナップで販売します。

※掲載画像は一例です。

他にも多数商品を用意しています。

※掲載価格はすべて税込です。

●クレヨンしんちゃん

クレヨンしんちゃんペットアイテム(1)

クレヨンしんちゃんペットアイテム(2)

[一部販売商品]

・立ちぐるみ 全2種(しんのすけ/ぶりぶりざえもん) 各4,950円

・着ぐるみ 全3種(シロ/ぶりぶりざえもん/幼稚園バス) 各4,950円

・猫用爪とぎ 全2種(おもちゃ箱 4,400円/幼稚園バス 4,950円)

・ブランケット 全2種(自己紹介/ふとん柄) 各1,980円

・ペットハウス 全1種(シロの小屋) 8,580円

●トムとジェリー

トムとジェリーペットアイテム

[一部販売商品]

・猫用爪とぎ 全1種 4,400円

・ベッド 全1種 4,400円

・ペットハウス 全1種 8,580円

・フードボウル 全1種 1,980円

・リード 全1種(サイズ:S/M) 3,850円

●ルーニー・テューンズ

ルーニー・テューンズペットアイテム

[一部販売商品]

・猫用爪とぎ 全1種 4,400円

・散歩バッグ 全1種 3,300円

・ハーネス 全1種(サイズ:S/M) 3,850円

・首輪 全1種(サイズ:S/M) 2,750円

・Tシャツ 全1種(サイズ:S/M) 3,850円

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)

LOONEY TUNES and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 愛犬とリンクコーデが可能なTシャツも!スモール・プラネット「第13回インターペット」出展 appeared first on Dtimes.