メビウスは、ハチクマソフト開発 Steam版『東方幻想魔録W』を配信開始しました。

Steam版『東方幻想魔録W』

タイトル :東方幻想魔録W(とうほうげんそうまろくダブル)

対応OS :WindowsPC(Steam)

ジャンル :RPG

プレイ人数:1人

配信予定日:2024年3月29日

販売価格 :3,000円(税込)

開発 :苺坊主、ハチクマソフト

物語

-神隠し-

幻想郷に夏と共に怪異が起こり始めた。

幻想郷から様々なものが、次々とその姿を消して行っているのだ。

それは妖精・人間等といった、生き物から始まり、

果ては建物等といった、無機の存在にまで至る。

その正体不明の怪異に、戦慄が走っていく幻想郷。

これは異変なのか……?

謎の怪異に今、四人の人物が動き出す。

四人の主人公から一人を選び、幻想郷全土を巻き込んだ

「神隠し」の異変を解決せよ!

「式神」と呼ばれる仲間は百人以上。

自分だけの式神の組み合わせで異変を解決に導こう!

ゲームシステム

プロローグ後、主人公を4人の中から1人選択できます。

どの主人公を選んでも敵の強さやストーリーの大筋に変化はありませんが、

プレイのしやすさ・初期パーティー、所持しているスペルカードの種類や枚数などに違いがあります。

(選ばなかったキャラクターもストーリー途中で加入します。)

東方幻想魔録Wの最大の見所が「式神システム」です。

一言で言うと、「仲間を装備するシステム」になります。

ss1

ss2

ss3

ss4

ss5

(c)上海アリス幻樂団

(c)2024 Hachikumasoft Co. Ltd.

※東方幻想魔録Wは東方Projectの二次創作作品です。

東方Projectの著作権は上海アリス幻樂団にあります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「式神」と呼ばれる仲間は百人以上!Steam版『東方幻想魔録W』 appeared first on Dtimes.