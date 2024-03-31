車掌室見学や荷台に乗車も！秩父鉄道『貨物列車乗車体験』
秩父鉄道は、2024年4月25日(木)、26日(金)に貨物列車への乗車・見学ができる「貨物列車乗車体験」を開催します。
秩父鉄道『貨物列車乗車体験』
【貨物列車乗車体験】
私鉄では数少ない貨物輸送を行う、秩父鉄道の貨物列車への乗車・見学ができるイベントです。
電気機関車の運転台見学、ヲキフ(貨車)の車掌室見学を行い、またトキ(貨車)の荷台に乗車して構内を走行し、積載される貨物の気分も体感することができます。
ヲキフイメージ(車掌室内見学、各種体験)
トキイメージ(荷台に乗車し構内を走行)
(1)開催日時 2024年4月25日(木)、26日(金)
午前の部10:00〜12:00／午後の部14:00〜16:00
(2)開催場所 秩父鉄道 広瀬川原車両基地
(秩父鉄道ひろせ野鳥の森駅下車 徒歩15分)
(3)募集人数 各回6名 ※最少催行人員 各回3名
※対象年齢は18歳以上(高校生除く)です。
※申込者以外の方の参加・付添(未就学児含む)はできません。
(4)参加料金 1名20,000円
(5)開催内容 ・入換作業、電気機関車連結作業見学
・電気機関車運転台見学
・ヲキフ(貨車)車掌室内見学、各種体験
・貨物列車体験乗車
電気機関車運転台にそれぞれ乗車し、構内を走行
(6)参加特典 秩父鉄道グッズをプレゼント
(7)お申込み 2024年4月2日(火)10:00〜21日(日)23:59まで
秩父鉄道ホームページよりWEB受付
(8)その他 各車両の乗降はステップにて行います。
ステップを使用し、単独で乗降できる方のみ参加できます。
予めご了承ください。
トキイメージ(荷台乗車時のイメージ)
旅行企画・実施：秩父鉄道株式会社 埼玉県知事登録旅行業 2-219号
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