ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、コンセントへのいたずらや事故予防に便利な「すみっコぐらし」デザインのコンセントカバーを紹介します☆

ベルメゾン「すみっコぐらし」コンセントカバー

価格:各1,980円(税込)

適応サイズ:1〜3口のコンセント(幅約7、奥行約6、高さ約12cm)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

物陰からお顔を出す「しろくま」と「とかげ」がかわいい「すみっコぐらし」デザインのコンセントカバーがベルメゾンから登場。

コンセントを覆うことで、お子さんやペットのいたずらよる感電防止ができ、トラッキング火災の原因となるホコリの侵入も防ぎます!

コンセントの引き抜き防止に役立つフルカバータイプで、カチッとロックできるから外れにくいのもポイントです☆

しろくま

淡いピンクの背景に物陰からお顔をのぞかせる「しろくま」のイラストがあしらわれたコンセントカバー。

コンセントをカバーするだけでなく、インテリアとしても活躍してくれるグッズです。

とかげ

淡いブルーが爽やかな「とかげ」のコンセントカバー。

じっとこちらを見つめる「とかげ」のかわいい表情が印象的です。

差込口へのいたずらや事故予防に便利な「すみっコぐらし」のコンセントカバー。

「すみっコぐらし」コンセントカバーは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post しろくま・とかげの2種類!ベルメゾン「すみっコぐらし」コンセントカバー appeared first on Dtimes.