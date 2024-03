〈ヌード、セックスシーン…「『説得してくれる人だと思った』と言われることも」現場での“強要”から俳優を守る〈インティマシー・コーディネーター〉の本当の仕事〉から続く

――インティマシー・コーディネーター(以下IC)という仕事ですが、アメリカの映像業界で始まった仕事ですよね?

【写真】この記事の写真を見る(7枚)

浅田 そうです。元々は「インティマシー・ディレクター」という演劇界の仕事から始まり、映像業界で拡がったようです。初めてスタッフ・クレジットで流れたのは、2017年のテレビドラマ『The Deuce(邦題:『ザ・デュース』)だと聞いています。演劇界の「インティマシー・ディレクター」は、ICより演出やステージングを行う役割ですが、同意を大切にし、俳優の安全を守るというところは同じです。

――日本とアメリカのICとの大きな違いは?

浅田 アメリカのICは、アメリカの俳優組合のルールに基づいて動きます。アメリカの俳優組合では俳優の権利を守るために、労働時間や環境整備など、仕事上のルールが非常に細かく定められているんですね。インティマシー・シーンに関するルールもその1つ。それらのルールを順守するため調整するのがICの仕事なのですが、日本には俳優組合がなく、ルールもありません。

アメリカ感覚は理解されず…日本用「3つのルール」に

――浅田さんはICについてアメリカのカリキュラムで学び、日本で仕事を始めました。日米の映像業界の違いから、最も苦労された点は何ですか?

浅田 先ほども申し上げた通り、日本の映像制作現場には、そもそもアメリカのように細かいルールが存在しません。ですから、インティマシー・シーンで細かに同意を得ることの意味や大切さがなかなか理解されず、苦労しました。



俳優組合が細かくルールを定めているアメリカとは日本は元々の状況が異なったという ©鈴木七絵/文藝春秋

――アメリカのやり方をそのまま持ち込んでもうまく伝わらない。

浅田 はい。そこに気づくのに時間がかかってしまいましたが。2年前くらいに、私なりに皆さんに伝わりやすいよう、最も大事なポイントを「3つのルール」に落とし込んだんです。

――3つのルールとは?

浅田 1つ目は、インティマシー・シーンでは事前に俳優に説明して同意を得たことしかしない。2つ目は性器の露出がないように必ず「前貼り」をつける。3つ目は、多くの人目に触れないよう、インティマシー・シーンはクローズドセット(必要最小限のスタッフで行う撮影)で行う、という内容です

――つまり、心と体、空間の安全・安心を守ってください、ということですね!

浅田 そうです、そうです。私は仕事の依頼をいただいたら、この3つのルールを順守していただけるか否かをまず確認し、了承していただいた場合のみ引き受けています。

前貼りを「つけない方がいい芝居が出来る」と言う俳優も

――しかし、3つのうちの1つが前貼りの厳守なんですね。アダルトビデオの撮影でない限り、前貼りをつけることは当たり前だと思っていました…。

浅田 前貼りは決して、つけ心地のよいものではないんですね。だから俳優さんのなかには「つけない方が役に入り込めていい芝居が出来る」と言われる方もいます。でも、男女間の疑似性行為のシーンで、突然、男性のベテラン俳優が「前貼りを取りたい」と言ったら、例えば女性側が若手俳優だった場合「私は嫌なので取らないでください」とは非常に言いにくいんです。

――確かに。パワーバランスが影響し、その場で「NO」と言えないかもしれない。だから事前に同意を得ることが大事なんですね。

浅田 はい。俳優間に限らず、経験の浅い監督もベテラン俳優に対して「NO」と言えない場合がありますし、なかには「俳優がいらないと言うならつけなくていいじゃないか」と言う監督もいます。

――う〜ん。ないことはないでしょうが、それはかなりレアなケースな気がします…。

浅田 しかも、日本人は空気を読むのが得意ですが、「NO」と意思表示をするのが苦手。立場の強い方の意見に弱い方が「自分さえガマンすれば場が収まる」と考え、同調せざるを得なくなる、という恐れがあります。実際、言えなくて嫌な思いをしたと言われる俳優はたくさんいるんです。

そもそも前貼りは、性器を露出しないためだけではなく、感染症予防など、衛生面、体の安全面を考えたうえでの最低限のエチケットです。アメリカでは「芝居がやりづらいから取りたい」という人はいないと聞きます。お芝居はお芝居です。

「断るという選択肢があるとは思っていなかった」

――浅田さんは元々、通訳として映像制作の現場に関わっていました。ICに転身したことで、気づかされたことはありますか?

浅田 色々と気づきはありますが、いちばんは俳優の皆さんがいかにつらい経験をしてきたのか、という点です。俳優に「このシーンではこういう演技がありますが、大丈夫ですか?」と、1つ1つ聞いていくなか、「ここまではできない」「やりたくない」と言われる場面はとてもたくさんあります。「実は過去、やりたくないと言えなかった」という話もよく聞きます。

「監督の言うことは絶対であり、断るという選択肢があるとは思っていなかった」と驚かれる方がたくさんいます。俳優には、性的なことに関して「やりたくない」と言う権利があります。たとえ一度同意したことでも、撮影当日に翻してもかまわないんです。

――一度、同意したことでも断ることが出来るんですか?

浅田 できます。何故なら、撮影当日までに、その俳優の身に何が起こるかわからないですし、それによって気持ちに変化があるかもしれません。例えば、現場で嫌な思いをしたり、あるいは私生活で問題が起こったりする場合もあります。ですから、一度同意したことでも覆せることは、すごく大事なんです。

実はキスシーンが難しい

――ICの立場として、インティマシー・シーンにおけるリアルとリアリティの境界線は何だと考えますか?

浅田 あくまでもお芝居はお芝居である。それが答えではないでしょうか。作品中、セックスシーンでいくら俳優の息が上がり、声を出していても、本当に感じているわけではありません。撮影現場でリアルを求める監督もいますが、ICは「お芝居である」ことを常に訴えていかなければなりません。ただ、この話の流れで言うと、実はキスシーンが難しいんです。

――確かに。セックスシーンは「ふり」が出来ますが、キスは唇と唇がくっつかないとシーンが成り立たないですよね。

浅田 そうなんです。それこそ「嫌だ」と感じている人は多いと思うので、意思の確認の段階からすごく慎重に進めています。

良い作品には良いお芝居、良いお芝居には安心できる環境

――最後に、この仕事にやりがいを感じる瞬間を教えてください。

浅田 やっぱり、制作チームの1人として、良い作品の制作に参加したい。それが、私がこの仕事を続ける理由です。

良い作品には良いお芝居が必要ですし、良いお芝居が成立するためには、俳優が不安なく、安心してお芝居に打ち込める環境を整えることが大切だと考えます。ですから、一緒に仕事をしたことのあるスタッフが脚本を読み、「この作品にはICを入れなくてはダメだ」とプロデューサーに掛け合ってくださったという話を聞くと、すごく嬉しい。

日本におけるこの仕事はまだ始まったばかりです。ICの数も十分ではありません。今後は後進育成にも力を入れていきたいですね。

あさだ ちほ 1998年ノースカロライナ州立芸術大学(University of North Carolina School of the Arts)卒業。帰国後、東京国際映画祭や日米合作映画『The呪怨』、舞台『レ・ミゼラブル』などで通訳を務める。2020年にIntimacy Professionals Association(IPA)にてインティマシー・コーディネーター養成プログラムを修了し、IPA公認のもと活動開始。Netflix作品『彼女』で日本初のインティマシー・コーディネーターとして参加。以後映画『怪物』、ドラマ『エルピス』『大奥』などに参加している。今年から日本でインティマシー・コーディネーターを育成するトレーニングプログラムも開始。

(長島 恭子/週刊文春CINEMA オンライン オリジナル)