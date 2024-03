4月1日からは小諸城址懐古園「桜まつり」も開催！長野県小諸市春のイベント・名店

一般社団法人こもろ観光局は、多くの軽井沢通が通う長野県小諸市の名店、イベントを紹介!

また2024年4月1日からは小諸城址懐古園「桜まつり」も開催されます。

小諸城址懐古園「桜まつり」

日本さくら名所100選にも選ばれた小諸城址 懐古園では、2024年4月1日(月)〜25日(木)小諸城址懐古園「桜まつり」を開催します。

園内には、ソメイヨシノをはじめ、シダレザクラやヒガンザクラ、八重で濃い紅色の花を咲かせる小諸発祥といわれる「コモロヤエベニシダレ(小諸八重紅枝垂)」など、品種ごとに開花時期も異なる桜が約500本咲き誇り、長い期間桜を楽しめます。

また市内には、飯綱山公園や花川親水公園などの桜の名所が点在しています。

小諸城址懐古園三の門

【800年以上の歴史あるコンテンツや、こだわりの老舗企業トレンドを取り入れた特徴あるお店まで軽井沢通が通うまち小諸のお店を紹介】

■KOMORO HONJIN OMOYA(小諸本陣主屋)

江戸時代、参勤交代で旧北国街道小諸宿を通った大名や公家などが休泊した小諸本陣主屋をリノベーション、イタリアンレストラン「KOMORO HONJIN OMOYA」として2023年秋にオープン。

地元産の食材にこだわった食事やワインが楽しめます。

長野県小諸市大手1丁目6-14

KOMORO HONJIN OMOYA

■デリカテッセン山吹

自家製ハム・ソーセージの専門店「デリカテッセン山吹」は、長野県小諸の地で340年余味噌づくりを続けている「山吹味噌」が手掛けました。

ハム・ソーセージは安心安全な原料をオリジナルスパイス、桜や楢の薪を使った直火燻製で仕上げ、添加物は必要最低限に抑えていますので安心してお召し上がりいただけます。

本店 :長野県小諸市荒町一丁目6番4号

恵比寿ガーデンプレイス店:東京都渋谷区恵比寿四丁目20番7号

恵比寿ガーデンプレイス B2Fフーディーズガーデン内

https://www.yamabukid.jp/

デリカテッセン山吹

■彩本堂

「コーヒーサイフォン」を使い、さまざまな飲み物を提供している「サイフォンの専門店」です。

日本各地から取り寄せた日本茶の数々や、高品質なスペシャルティコーヒーを、四季折々の美しい盆栽を眺めながらお愉しみいただけます。

非日常の贅沢なひとときを楽しめます。

長野県小諸市荒町2丁目5-3

https://www.siphon-do.com/

彩本堂

■茶和園

小諸で唯一の茶専門店です。

長野県東信地区屈指の茶道具を扱う店としても知られ、日本茶は主に静岡三大銘産地のひとつ静岡県川根本町の生産者兼製造者より直接仕入れています。

若い頃、東京で修業した3代目店主が、抹茶から珈琲まで相談に応じます。

長野県小諸市相生町2丁目2-4

茶和園

■小諸なる小宮山酒店

創業は1952年の老舗酒店。

ワインを中心とする酒の専門店。

日本ソムリエ協会認定シニアソムリエがワイン初心者からワイン通の方、デイリーワインからご贈答商品まで厳選した商品を提供します。

おすすめのワインの試飲・購入も可能です。

長野県小諸市鶴巻1丁目4-14

https://winekan.sakura.ne.jp/

小諸なる小宮山酒店

■山一屋酒店

創業120年以上の歴史を誇る老舗酒店です。

ウイスキー、洋酒、地元日本酒、焼酎と幅広い商品を取り揃えています。

特にウイスキーのラインナップ・品揃えはエリア最大級です。

長野県小諸市与良町1丁目1

https://www.instagram.com/yamaichiya_sake/

山一屋酒店

■Sauna Space TOJIBA〜湯治場〜

標高1000m浅間山麓でととのう「森のサウナ」、平安時代から800年ほど続く、浅間山麓の温泉場「菱野温泉」で、森と一体化したフィンランド型サウナが楽しめます。

長野県小諸市菱平762-2

https://tojiba-sauna.com/

Sauna Space TOJIBA〜湯治場〜

■丁子庵

創業1808年、北国街道沿いに佇む老舗の蕎麦屋、自慢の蕎麦は、石臼挽きした地粉を使用し、信州の味と香り高い手打ちそばを楽しめます。

長野県小諸市本町2-1-3

https://choujian.jp/

丁子庵

■スタラス小諸

飯綱山公園内にある「スタラス小諸」は、「農業で人と人をつなぎ、ふれあいを生み出す」をコンセプトに、ワイナリー、ショップ、レストランを兼ね備える複合施設。

飲食はもちろん、ワインの試飲やワイナリー見学が可能です。

長野県小諸市諸東房151-1

TOP

スタラス小諸

【小諸市春のイベント情報<桜まつり期間中関連イベント>】

■小諸城址懐古園「桜まつり」

小諸観光の中心地である「小諸城址 懐古園」は、日本さくら名所100選や日本100名城にも選ばれた小諸城の跡地。

大手門や石垣、三の門などが400年前の姿のまま残されており、江戸時代の趣が感じられる公園です。

園内には、ソメイヨシノをはじめ、シダレザクラやヒガンザクラ、八重で濃い紅色の花を咲かせる小諸特有の「コモロヤエベニシダレ(小諸八重紅枝垂)」など、約500本の桜が咲き誇り、期間中は例年6万人以上の見物客で賑わいます。

桜まつりの期間中には、本丸の天守台や曲輪の石垣などがライトアップ(日没から21時まで)。

美しい夜桜を楽しめます。

開催期間 :4月1日(月)〜25日(木)

お問合せ先:0267-22-0296 小諸市懐古園事務所

【小諸城址懐古園内 イベント情報】

・4月1日(月)〜4月25日(木):小諸城址懐古園 夜桜ライトアップ

期間中毎日 日没から21時まで

・4月6日(土) :侍フォトコンテスト 小諸城 春の陣

こもろ観光局 懐古園内

10:00〜14:00

・4月7日(日) :ピアノ・フルート・バイオリンによる演奏会

コピーヌクラブ 藤村記念館前庭11:00〜、13:00〜

・4月24日(水)、25日(木) :懐古神社例大祭 懐古園園内に屋台が立ち並びます。

・小諸市動物園 :土日、祝日、ふれあいイベント開催

・草笛教室 :期間中の土日小諸草笛会 懐古園内あずま屋

13:00〜15:00

・ボランティアガイド :観光案内所 2日前予約(0267-22-0568)

■「侍フォトコンテスト 小諸城 春の陣」

開催日:4月6日(土) 10:00〜14:00

場所 :小諸城址懐古園 周辺

全国から甲冑を身にまとった侍が小諸城に出陣!侍の雄姿を写真に撮ってハッシュタグ「#侍フォト」SNSで投稿。

受賞作品に選ばれると豪華特典を進呈します。

お問い合わせ先:こもろ観光局 TEL. 0267-22-1234

■KOMORO FOOD MARKET5(コモロ・フードマーケット5)

開催日:4月6日(土) 11:00〜15:00

小諸のおいしいをたっぷりと!食べ物を中心としたイベントを1日限定で開催します!

お問い合わせ先:小諸商工会議所 TEL. 0267-22-3355

■脇本陣の宿・粂屋「懸釜」

開催日:4月14日(日)、28日(日)11:30〜16:00

脇本陣の宿・粂屋「懸釜(カケガマ)」では本格的なお抹茶を、お茶席で体験できます。

(一服1,000円)

お問い合わせ先:脇本陣の宿・粂屋 TEL.0267-22-1482

■新常識!? スマートカート eggでまちめぐり

歴史・文化を感じる旧北国街道や小諸駅周辺には、老舗から新規出店のお店、寺社仏閣が点在しています。

スマートカート eggは、時速20kmで走行するグリーンスローモビリティです。

はじめて小諸を訪れる方には、小諸駅から1周約20分コースがおすすめ。

また、リピーターの方には、お気に入りのお店やスポットを行き来するマストアイテムにもなっています。

利用方法:LINE公式アカウント「信州こもろ・こま〜す」にお友達登録のうえ、

電子チケットを取得いただくと、無料で利用いただけます。

なお、4月運行のような市内イベントとの連携運行のほか、

春と秋に定期運行を予定しています。

運行日 :4月6日 ※「KOMORO FOOD MARKET5」と同日

春季 :5月3日〜5日、11日・12日、18日・19日、25日・26日

秋季 :10月19日・20日、26日・27日、11月2日・3日、9日・10日、16日・17日

