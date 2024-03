上州和牛や山梨の桃が抽選で当たる！JA全農たまご「春の農協シリーズキャンペーン2024」

JA全農たまごは、新商品「農協マヨネーズ」を含む農協シリーズ商品を対象商品として、協同乳業、JA全農ミートフーズ、JA全農ラドファと共同で、プレゼントキャンペーン「春の農協シリーズキャンペーン2024」を4月1日(月)より実施します。

JA全農たまご「春の農協シリーズキャンペーン2024」

【新商品発売記念!「春の農協シリーズキャンペーン2024」概要】

農協シリーズの新商品発売を記念して、上州和牛や山梨の桃が抽選で当たる「春の農協シリーズキャンペーン2024」を4月1日(月)※から開催します。

本キャンペーンでは、農協シリーズの対象商品のバーコード、またはレシートをご応募いただいた方の中から抽選で400名様に、上州和牛や山梨の桃をプレゼントします。

皆様からのご応募を、お待ちしています。

キャンペーン特設サイトURL:

https://www.jz-tamago.co.jp/nokyo2024spring/

キャンペーン概要(2)

【キャンペーン応募概要】

■賞品

Aコース:上州和牛(焼肉用)500g (抽選で200名様)

Bコース:山梨の桃1.5kg(4〜7個)(抽選で200名様)

※応募方法の詳細および注意事項についてはキャンペーン特設サイトを確認してください。

■キャンペーンに関するお問い合わせ先(事務局)】

「春のキャンペーン農協シリーズ2024」事務局

Tel:03-6478-8894

※平日 10:00-12:00、13:00-16:00(土曜・日曜・祝日は除く)

【2024年春の新商品】

「農協マヨネーズ」は、生産者農場指定の「農協たまご」を主原料とし、素材の持つ自然な味わいを最大限に生かすため、調味料(アミノ酸等)は一切使用していません。

さらに、国産のはちみつと藻塩を加えることで、深みのあるコクとまろやかな味わいを実現しました。

また、ビタミンEが豊富な国産ひまわり油を使用することで、クセのない滑らかな口当たりのマヨネーズに仕上がっています。

農協マヨネーズURL:

https://www.zennoh.or.jp/press/release/2024/99150.html

農協マヨネーズ

