伊吹物産は、「器すり鉢」を4月3日(水)より再販開始します。

伊吹物産「器すり鉢」

商品名 : 器すり鉢

再販日 : 2024年4月3日(水)11:00

価格 : 2,860円(税込)

色・個数: 2色(藁白・墨)/各30個限定

URL :

https://www.meisterhand-onlineshop.com/view/item/000000000112?category_page_id=ct51

うつわでもあり道具でもある「器すり鉢」は1794年(寛永6年)創業の岐阜県多治見市高田の窯元でひとつひとつ丁寧に作られる製品です。

それゆえ非常に少量生産のため、欠品すると再入荷まで半年から1年近くかかる希少品です。

今回2色(藁白・墨)各50個限定で再販します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2色各50個限定で再販決定!伊吹物産「器すり鉢」 appeared first on Dtimes.