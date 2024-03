変身コンパクト型の朝用洗顔石鹸！ペリカン石鹸“めざめるん”

ペリカン石鹸は、寝起きの嫌なくすみや毛穴汚れを洗い流し、洗い心地や香りで目覚めをサポートする変身コンパクト型の朝用洗顔石鹸「めざめるん」を2024年4月1日より発売します。

ペリカン石鹸“めざめるん”

価格 : 660円(税込)

商品容量: 90g

URL :

https://pelicansoap.net/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=PMZMRNS

◆朝が苦手・生活リズムの変化が不安なあなたに!

新学期・新社会人など生活リズムの変化が多い春。

今までと違う自分になりたいと思っていても慣れないことや新生活の悩みが絶えず、朝からどんよりしてしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで、ペリカン石鹸は洗顔で憂鬱な朝を手助けできないかと考え、朝用洗顔石鹸の開発をスタート。

泡立ちやお肌への成分はもちろん、目覚めの脳波測定を行った香りやひんやりキリッとする適度な清涼感、朝の洗顔が楽しくなるようなキュートな石鹸の形などあらゆる角度から目覚めのサポートをすることにこだわり、試行錯誤を重ねた結果、朝の悩みを解決する「めざめるん」が誕生しました。

◆朝のお肌は汚れている!?

実は朝のお肌は前日のスキンケアの油分や寝具の汚れ、寝ている間にかいた汗で汚れています。

これは油分のため、洗顔料を使わないと落ちないしつこい汚れになってしまいます。

放っておくとニキビや肌荒れの原因に、さらには洗顔せずそのままメイクをすると、日中の化粧崩れの原因にもなります。

そんなお肌の憂鬱を落とす石鹸が「めざめるん」です。

【商品特徴】

◆5つのこだわり効果で朝の寝ぼけ肌を撃退!

日中も輝くあなたに変身するための5つの効果がある成分を配合しました!

(1) ひきしめ:メントールの冷感効果でお肌をキュッとひきしめ、メイクヨレを防止!

(2) 角質オフ:ヒアルロン酸を閉じ込めたスクラブ(*2)で

お肌のうるおいを守りながら、余分な角質をオフしてキメを整え、

日中のメイク崩れを防止!

(3) 吸着成分:余分な皮脂を吸着し、メイクをキープ!

(トウモロコシデンプン*3)

(4) 整肌成分:お肌のキメを整える!

(マンダリンクリア*4)(キュアパッション*5)

(5) 保湿成分:お肌にうるおいを与える!

(イチゴ花エキス)(アロエベラ液汁)

●パラベン・アルコール・シリコン不使用

◆香りでも朝の目覚めをサポート!!

石鹸の香りは爽快に突き抜ける「スッキリ華やかなフローラルシトラス」。

シャキッと気持ちを切り替えてくれます。

◆オリジナル◇秘密の変身コンパクト型!

石鹸の形はこのために作成した、変身できちゃいそう!?なキラキラピンク色のオリジナルの変身ソープの形!「めざめるん」で輝く新生活を迎えましょう!

(*1) 毛穴の汚れや古い角質による

(*2) ヒアルロン酸クロスポリマー-2-Na

(*3) オクテニルコハク酸デンプンAl

(*4) マンダリンオレンジ果皮エキス

(*5) クダモノトケイソウ果実エキス

