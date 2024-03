エアコンが取り付けられない場所を快適に！ハイセンスジャパン スポットエアコン“HPAC-22G”

ハイセンスジャパンは、エアコンが取り付けられない場所を快適にしたいというニーズに応え、移動が簡単でコンパクト、でもパワフル冷風のスポットエアコン“HPAC-22G”を2024年4月上旬に発売します。

ハイセンスジャパン スポットエアコン“HPAC-22G”

商品ページ:

https://www.hisense.co.jp/aircon/hpac-22g

【HPAC-22G】

商品名 :スポットエアコン

本体希望小売価格:オープン価格

■商品特徴

(1)環境に配慮した冷媒R32をスポットエアコンに採用。

(2)本体がコンパクトな為、移動が簡単で収納時も場所をとりません。

(3)簡単設置。

窓パネル+排気ダクト付属で購入後すぐに使えて快適。

・排気ダクトなし:スポット冷却

・排気ダクト装着:お部屋の冷却

(窓パネル60〜154cmに対応、排気パイプ付属)

※別売部品(部品コード:2261742)で154〜190cmの窓に対応

(4)窓パネル使用時に、虫の侵入を防ぐ防虫網を採用。

※すべての虫の侵入を防げるわけではありません。

(5)夜でも使いやすいバックライト付きリモコン付属。

(6)リモコンに搭載された体感温度センサーで快適な室内温度調整が可能

(7)その他機能

・24時間ON/OFFタイマー

・選べるモード(おやすみモード/パワフルモード)

(8)その他仕様

・水捨て不要のノンドレン仕様

※湿度が高い環境で連続運転を行った場合、排水処理が必要になる場合があります。

・移動に便利なキャスター付き

