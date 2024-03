「こってりスープ」を使用した唐揚げ5種！天下一品「こってり唐揚げフェア」

中華そば専門チェーン店「天下一品」は、サイドメニューで人気の「こってり唐揚げ」を使った、こってり唐揚げフェアを4月1日(月)より1ヶ月間開催します。

※一部取扱いのない店舗があります。

天下一品「こってり唐揚げフェア」

■こってり唐揚げとは?

「こってり唐揚げ」は、天下一品の代名詞でもある「こってりスープ」を使用した、外はカリっと中はジューシーな唐揚げです。

出来立てはもちろんのこと、“冷めても美味しい”唐揚げに仕上がっています。

ごはんはもちろん、ラーメンとの相性も抜群です。

■5種類のフレーバーが楽しめる

こってり唐揚げフェアでは、5種類のフレーバーから選べます。

(1)ハニーマスタード (2)甘辛黒こしょう (3)タルタル南蛮 (4)旨塩(うましお) (5)獄辛(ごくから)

商品ラインナップ

<ハニーマスタード>

さわやかなマスタードとはちみつのまろやかな甘さが絶妙なバランスに仕上げました。

やみつきになる方も多いはず!お子様にも食べていただきやすい味わいです。

ハニーマスタード

<甘辛黒こしょう>

黒胡椒のピリッとしたスパイスと三温糖の深い甘みを効かせた、コクのある味わいに仕上げました。

ピリ辛なので、ラーメンやライスはもちろんビールなどのお酒にも合います。

甘辛黒こしょう

<タルタル南蛮>

さっぱりとした甘酢と卵が入ったまろやかなタルタルソースが上からたっぷりとかかっており、ジューシーなこってり唐揚げと絡み合います。

王道のおいしさ!天下一品のチキン南蛮をぜひ楽しめます!

タルタル南蛮

<旨塩(うましお)>

刻んだ白ねぎ、青ねぎ、玉ねぎがブレンドされた具材感たっぷりの塩だれソース。

ねぎとゴマ油の風味が効いており、爽やかな中にもパンチの効いた味わいでおつまみにもぴったりです。

旨塩(うましお)

<獄辛(ごくから)>

天下一品オリジナル万能調味料「壱品醤(いっぴんじゃん)」と、天下一品オリジナルスパイス「赤ん粉」が3辛分たっぷりとかかった唐揚げ。

壱品醤のにんにくの風味と赤ん粉のスパイスの効いたしびれる辛さがやみつきになるかもしれません。

辛さが得意な方のみにおすすめします。

獄辛(ごくから)

■こってり唐揚げフェア概要

・開催期間:2024年4月1日(月)〜4月30日(火)

・販売商品:(1)ハニーマスタード (2)甘辛黒こしょう (3)タルタル南蛮

(4)旨塩(うましお) (5)獄辛(ごくから)

・販売価格:(単品)税込600円 (定食)税込1,350円

・開催店舗:全店舗にて開催

※店舗によって価格は異なります。

※仕入れ等の都合により、一部店舗にて取扱いのない場合があります。

※売切れの際はご容赦ください。

※店舗により開催期間が異なる場合があります。

※仕入状況・販売状況等により、予告なく期間が短くなる場合があります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続する場合があります。

以下店舗では、こってり唐揚げフェアの開催はありません。

<東京都>目黒店・吉祥寺店

<愛知県>イオンモール名古屋茶屋店

<滋賀県>イオンモール草津店・アル・プラザ草津店

<京都府>京都ファミリー店・アル・プラザ城陽店・イオンモール京都五条店

<大阪府>イオンモールりんくう泉南店・イオンモール堺北花田店

<兵庫県>ららぽーと甲子園店・イオン明石店

