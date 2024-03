ドラマ「ジェン・ブイ」(2023-)のアンドレ・アンダーソン役などで知られる俳優、チャンス・パードモが交通事故により死去したことがわかった。27歳だった。

パードモはバイクを運転していた際に事故に遭い、帰らぬ人となったという。1週間前には、自身のInstagramで「back on the road(路上に戻る)」というハッシュタグを添えながら、大型バイクの写真を。

この投稿をInstagramで見る

パードモの広報担当者は米に対し声明を発表し、このように伝えた。

「チャンス・パードモがバイク事故により早すぎる死を迎えたことを謹んでお知らせいたします。当局の発表では、他に巻き込まれた人物はいないとのことです。彼を知る全員が、彼の芸術への情熱と人生への飽くなき貪欲さを感じていました。彼の温かさは、彼が最も愛した人々の中に受け継がれていくことと思います。最愛の息子であり兄弟であった彼の死を悼み、ご遺族のプライバシーを尊重されるよう、お願い申し上げます。」

1996年出身のパードモはロンドンの演劇学校を卒業後、ドラマ「ヘティ・フェザー」(2017)で俳優デビュー。「サブリナ:ダーク・アドベンチャー」(2018-2020)で名前を知られるようになり、2019年にはテレビ映画『借金で殺された』(2018)で英国アカデミー賞テレビ部門にノミネートされた。2023年には「ザ・ボーイズ」のスピンオフドラマ「ジェン・ブイ」のメインキャストに抜擢。シーズン2への続投も控えており、今後更なる活躍が期待されていたところだった。

パードモと仕事を共にした「ジェン・ブイ」のプロデューサー陣も、追悼の言葉を発表。「私たちは、このことについて頭を整理することができません」としながらも、「彼を知り、一緒に仕事をした者にとって、チャンスはいつもチャーミングに微笑み、熱狂的な自然の力を持ち、信じられないくらい才能のあるパフォーマーであり、そして何よりも、ただただ親切で素敵な人でした。彼のことを過去形で書いていること自体、意味が分かりません。チャンスのご家族にお悔やみを申し上げるとともに、私たちの友であり同僚であった彼の死を悲しんでいます。今夜は自分の愛する人を抱きしめてあげてください」。

これを受け、2024年4月8日よりトロントで開始される予定だった「ジェン・ブイ」シーズン2の撮影が延期されることも。パードモは共演者たちとの本読みに参加するためにニューヨークから現地に向かっていたところだったと伝えられている。

ご冥福をお祈りします。

