【PHOTO】ATEEZ「KCON」のため香港へ出国…個性溢れるファッション
30日午後、ATEEZが「KCON HONG KONG 2024」に出演するため、仁川（インチョン）国際空港を通じて香港に出国した。
30日（土）、31日（日）の2日間にわたり香港のアジアワールド・エキスポで開催される「KCON HONG KONG 2024」には、SISTAR19、Highlight、DAY6、IZ*ONE出身のチェ・イェナ、aespa、ATEEZ、TEMPEST、VIVIZ、WayV、xikers、BOYNEXTDOOR、TWS、ZEROBASEONE、JO1らが出演する。
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・ATEEZがSHIBUYA109と初コラボ！東京＆大阪で4月12日よりポップストア開催…館内フォトスポットも
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