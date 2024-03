「D-VEC(ディーベック)」から、東京都の伝統工芸品として昭和5年(1930年)より東京洋傘を作り続ける小宮商店の匠の手による『400年以上の歴史を誇る山梨県の伝統織物「甲州織」』の晴雨兼用カーボン長傘が発売されました。

D-VEC 甲州織 晴雨兼用長傘 55(VF-3UM48040)

カラー :サンセットオレンジ、ライム、ライトブルー、サーモンピンク

サイズ :全長…約81cm φ…約14cm/親骨長…約55cm/自重…約254g

紫外線カット率:99.9%以上(B波)

生産国 :日本

価格 :41,800円(税込)

晴雨兼用カーボン長傘は、DAIWAが長年にわたり培ってきたカーボン加工技術を活かし、中骨もカーボン製(細部のパーツを除く※1)にすることによる圧倒的な軽量化の実現と、小宮商店の職人の熟練した匠の「技」との融合により作り上げた、東京都伝統工芸品として指定される「東京洋傘」の味わいが随所に感じられる製品です。

※1:親骨は小宮商店使用カーボンを採用

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 山梨県の伝統織物!D-VEC(ディーベック) 「甲州織 晴雨兼用長傘 55」 appeared first on Dtimes.