人気の「チーズパン」を特集！東武百貨店 池袋本店第13回『IKEBUKUROパン祭』

東武百貨店 池袋本店は、2024年4月2日(火)まで、第13回『IKEBUKUROパン祭』を開催中です。

東武百貨店 池袋本店第13回『IKEBUKUROパン祭』

期間 : 2024年3月28日(木)〜4月2日(火)

営業時間: 午前10時〜午後7時

場所 : 東武百貨店 池袋本店 8階催事場 (約180坪)

店舗数 : 45店舗

監修 : パンマニア・パン料理研究家 片山 智香子さん

パン祭初出店11店舗を含む45店舗が集結。

今回は、幅広い世代に人気の「チーズパン」を特集。

出来たてのとろ〜りチーズを楽しめるパンをはじめ、モッツァレラチーズやチェダーチーズなど様々な種類のチーズを使用した各店こだわりのチーズパンを紹介します。

そのほか、定番人気のクロワッサンからは新感覚クロワッサンが登場。

春野菜を使用した彩り豊かな惣菜パンにも注目です。

また、初企画としてお客様のアイデアを形にした2024年東武福袋企画の東武限定パンを販売します。

◆出来たてのとろ〜りチーズパンなど、様々な種類のチーズパンが勢ぞろい!

◎ラクレットチーズ

[実演]函館【ちいさなしあわせパン☆】

とろとろチーズリュスティック

497円(1個) 〈各日販売予定100点〉

会場実演で生地作りから行い、出来たてを味わえる。

超高加水のパン生地でもっちり弾力。

とろけたラクレットチーズがやみつきに。

【ちいさなしあわせパン☆】

◎モッツァレラチーズ×チェダーチーズ

[東武限定 初出店]鎌倉【Giraffa】

Wチーズカレーパン

540円(1個) 〈各日販売予定50点〉

モッツァレラチーズとチェダーチーズが入った、ここでしか味わえない東武限定カレーパン。

【Giraffa】

◎モッツァレラチーズ×ラクレットチーズ

[東武限定 実演 初出品]北海道【イルマットーネ アルル】

こぼれとうきびパンのびるモッツァレラ〜十勝ラクレットチーズがけ〜

594円(1個) 〈各日販売予定300点〉

パンの上には十勝ラクレットチーズ、中からはとうきびと、とろーりモッツァレラチーズがあふれだす。

【イルマットーネ アルル】

◎クリームチーズ

[実演 初出品]福岡【オスピターレ】

スフォリアテッラ ニューヨークチーズケーキ

451円(1個)

さっぱりチーズのニューヨーククリームチーズを包み、上にはフランボワーズチョコをコーティング。

【オスピターレ】

◎ラクレットチーズ

[初出品]北海道【川島旅館】

ラクレットチーズスコーン

513円(1個) 〈各日販売予定50点〉

生クリームスコーンのやさしい甘さと、道産ラクレットチーズをたっぷり使用した香ばしい塩味が相性抜群。

【川島旅館】

◎モッツァレラチーズ×チェダーチーズ×グラナチーズ

[東武限定 実演 初出品]神田【コラッツィオーネ ヴァーリオ】

アボカドポークまんまる石窯煮込みハンバーグサンド3種のチーズ仕立て

1,296円(1個) 〈各日販売予定40点〉

まんまるハンバーグに、チェダーチーズ・モッツァレラチーズ・グラナチーズを混ぜたソースをトッピング。

【コラッツィオーネ ヴァーリオ】

◎クリームチーズ

[東武限定 初出品]代官山【シナモンロール専門店 代官山uzu】

ベイクドハニークリチロール

511円(1個) 〈各日販売予定80点〉

シナモンロールのうえに、クリームチーズをのせて焼き上げた、濃厚な味わい。

【シナモンロール専門店 代官山uzu】

◆ジェラートを挟んだクロワッサンなど新感覚クロワッサンが集結!

[初出店]平塚【Shonan Spice Gelato Hisa】

ジェラパン各種

481円から(1個)

クロワッサンとジェラートがコラボ。

チャイや山椒などスパイス入りのフレーバーが個性的。

【Shonan Spice Gelato Hisa】

[実演 初出店]吉祥寺【リベルテ・パティスリー・ブーランジェリー】

クロワッサン リンツァー

519円(1個)

自家製フランボワーズのコンフィチュールを巻き込んだ、甘酸っぱい美味しさ。

【リベルテ・パティスリー・ブーランジェリー】

[初出店 (2)は東武限定]兵庫【Wafla】

AOPバタークロッフル

(1)プレーン 594円(1本)

(2)ストロベリーショコラ 810円(1本)

〈ストロベリーショコラは東武限定品、各日販売予定50点〉

サクサクに焼き上げたプレーンクロッフルに、濃厚なミルクチョコレートクリームを絞りデコレーションをした東武限定品。

【Wafla】

[(1)は東武限定 初出品]自由が丘【MONT-NOM(モンノン)】

パンスイス

(1)ずんだ 520円(1個)〈東武限定品〉

自家製ずんだクリームと白玉、枝豆を挟み、枝豆クッキーをトッピングした東武限定品。

(2)桜 500円(1個)

桜クリームと白玉を挟み、桜の塩漬けを飾った春限定商品。

【MONT-NOM(モンノン)】

◆春野菜を使用した彩り豊かな惣菜パン

[実演]水道橋【バインミー☆サンドイッチ】

春野菜バインミー

731円(1個) 〈各日販売予定50点〉

アスパラやスナップエンドウなどの春野菜をバインミーに挟み、自家製レバーペーストを塗った一品。

【バインミー☆サンドイッチ】

[初出品]押上【手づくりのデリとパン cafe cocona】

春野菜としらすぺぺたまタルティーヌ

788円(1個) 〈各日販売予定30点〉

新じゃが、たけのこ、アスパラをトッピングし、卵とにんにくのパスタ「ぺぺたま」ものった春限定商品。

【手づくりのデリとパン cafe cocona】春野菜としらすぺぺたまタルティーヌ

[初出品]川越【川越ベーカリー楽楽】

春キャベツとベーコンのアヒージョ

371円(1個)

うまみたっぷりの春キャベツとベーコンのアヒージョをフォカッチャにした春限定商品。

※各日午前11時からオープン

【川越ベーカリー楽楽】

◆【初企画】お客様のアイデアを商品化!

2024年東武の福袋初企画「お客様のアイデアを商品化!IKEBUKUROパン祭バイヤー体験福袋」から生まれた商品を販売。

お客様のご家庭の味がパンとなり、IKEBUKUROパン祭限定商品になりました。

[東武限定]押上【手づくりのデリとパン cafe cocona】

肉じゃがと松風焼きのサンド

626円(1個) 〈各日販売予定30点〉

大きめ具材を楽しめる肉じゃがと、鶏ひき肉とひじき煮を混ぜ込んだ松風焼きをイメージした卵焼きを一度に楽しめる和風ベースのボリューム満点サンドイッチ。

【手づくりのデリとパン cafe cocona】肉じゃがと松風焼きのサンド

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

※写真はイメージです。

※3月19日時点の内容です。

出店ブランド・内容など変更となる場合があります。

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人気の「チーズパン」を特集!東武百貨店 池袋本店第13回『IKEBUKUROパン祭』 appeared first on Dtimes.