ÅìµþÅÔ¿´¤Çº£Ç¯½é¤Î²ÆÆü¡¡3·îÃæ¤Î´ÑÂ¬¤Ï2Ç¯Ï¢Â³
º£Æü31Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯½é¤Î²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3·îÃæ¤Ë²ÆÆü¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Î¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Çº£Ç¯½é¤Î²ÆÆü
º£Æü31Æü¤Ï¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ë¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¤³¤È¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¡¢10»þ11Ê¬¤Ë¡¢ºÇ¹âµ¤²¹25.2¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢º£Ç¯½é¤Î²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹25¡î°Ê¾å)¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3·îÃæ¤Ë²ÆÆü¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Î¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸å¤Ï¹¹¤Ëµ¤²¹¾å¾º
¤³¤Î¸å¤Ï¹¹¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢µ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬½ë¤µ¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢²°³°¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤ÏÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼Ö¤ÎÃæ¤Ï¹¹¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎäË¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É²¹ÅÙ´ÉÍý¤Ë½½Ê¬¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¡¢ÌÀÆü4·î1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤¬¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤ÎÅìµþÅÔ¿´¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï17ÅÙ¤Ç¡¢¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
½ë¤¯¤Ê¤ëÁ°¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡¡Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡½ë¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Îº¢¤«¤é¡¢½ë¤µ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ä¤ä½ë¤¤´Ä¶¡×¤Ç¡Ö¤ä¤ä¤¤Ä¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë±¿Æ°¤ò¡¢ËèÆü30Ê¬ÄøÅÙ¹Ô¤¤¡¢ÂÎ¤ò½ë¤µ¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Áë¤È¥É¥¢¤Ê¤É2¤«½ê¤ò³«Êü¤·¤¿¤ê¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ä´¹µ¤Àð¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£´¹µ¤¸å¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙ¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£