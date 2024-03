テレビ朝日のゲーム特番『ゲームズ・ボンド』(※関東ローカル)第16弾が31日(25:40〜)、放送される。古川未鈴、カミナリ(竹内まなぶ、石田たくみ) =テレビ朝日提供○鎮西&真中コンビが仲間割れ!?『ゲームズ・ボンド』は、ゲーム大好き芸能人が話題のゲーム作品の魅力を調査して紹介する特番。サンシャイン池崎とFRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌&真中まなの3人は、さまざまな仕掛けを解きながら、ドンキーコングに盗まれたおもちゃのミニマリオを取り返す『マリオvs.ドンキーコング』を調査。2人プレイモードでは、操作キャラクターとしてキノピオを使うサンシャイン池崎が、新キャラ“キノシャインピオ崎”に変身!? さらに、鎮西&真中コンビが、ドンキーコングと対決するボスステージに挑戦するも、鎮西が真中にまさかの攻撃で仲間割れ!? 3人は力を合わせてクリアできるのか。

お見送り芸人しんいちと#ババババンビの水湊みおは、大人気アニメ『ブルーロック』の高クオリティ3Dモデルを自由に操作するリアルタイムサッカーバトル『ブルーロック BLAZE BATTLE』をプレイ。水湊は推しキャラ“凪誠士郎”の登場に大興奮でメロメロ!? 実はサッカー強豪学校出身でインターハイ出場経験もあるしんいちは、同作の本格的なサッカーバトルでも実力発揮できるのか。BOYS AND MENの吉原雅斗&辻本達規とゴー☆ジャスの3人は、人気格闘アクション『ウルトラストリートファイターIV』をベースにしたモバイルRPG『ストリートファイター:デュエル』を調査。ゴー☆ジャスのバラエティ番組らしからぬ撮れ高軽視のゲームプレイに吉原とカミナリがツッコミまくり!? 辻本は人気キャラクターである春麗やキャミィをガチャで狙うがゲットするのは……。○KAZMAの身にアクシデントが発生四千頭身の3人は、日本の幕末を舞台とする新作オープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』をプレイ。見慣れない衣装、特に石橋が地味な格好で登場した3人だが、それにはある秘密があり、都築がいきなりの暴露を。敵である盗賊の手練れを倒すミッションでは、3人は隠密作戦を決行するが敵の鈍感さに一同爆笑!? そして、主人公と共闘する幕末の謎の浪人キャラの“ぜよ”口調にあの歴史上の人物がよぎる一同だったが、その正体は。きしたかのと≒JOYの天野香乃愛&小澤愛実の4人は、国民的ボードゲーム『人生ゲーム』が楽しめる『人生ゲーム for Nintendo Switch』を調査。4人は赤ちゃん時代から高校生時代まで、自分たちの人生の振り返りトークを交えながらプレイする。きしたかの・高野正成の悲しすぎる赤ちゃんエピソードに、天野&小澤が困惑!? さらに、同作では、恋愛要素も楽しめるが、天野の恋愛模様が大波乱の展開に!?しずる・KAZMAと小嶋真子は、“いたずらガチョウ”として平穏な生活を送る人々が暮らす町でいたずらを楽しむ『Untitled Goose Game 〜いたずらガチョウがやって来た!〜』をプレイ。農場で作業をするおじさんに、KAZMAと小嶋はガチョウを操作し水をかけたり、転ばしたりといたずらし放題。しかし、おだやかなゲームをプレイしリラックス状態のKAZMAの身にアクシデントが発生し、小嶋がまさかの悲鳴!? カミナリもツッコミまくりの調査内容に。番組MCのカミナリと古川未鈴は、『ファイナルファンタジーVII』を 現代の技術で蘇らせるリメイクプロジェクト全三部作の2作目となる『FINAL FANTASY VII REBIRTH』を調査。今作では重要キャラクター“セフィロス”が操作できることにカミナリ・たくみ&古川が大興奮。ゲーム初心者のまなぶはセフィロスの出生の秘密を目の当たりにし絶句!? 無類のFF好きの古川のストーリー解説も必見だ。【編集部MEMO】『ゲームズ・ボンド』は、ゲーム大好き芸能人らが「ジェームズ・ボンド」ならぬ「ゲームズ・ボンド」として、この春にオススメの人気タイトルを実際にプレイし、その魅力を調査・報告するという企画。そのゲーム実況の様子を、番組MCのカミナリと、ゲームズ・ボンドガールとしてより詳しいゲーム情報をお届けするゲーマーアイドルのでんぱ組.inc・古川未鈴の3人が、さらに実況・解説する。