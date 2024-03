8Kクオリティの映像で国宝を鑑賞！東京国立博物館「８Kで楽しむ国宝屏風『洛中洛外　京めぐり』」

国立文化財機構 文化財活用センター〈ぶんかつ〉は、東京国立博物館・NHK(日本放送協会)との共同研究「みんなの8K文化財プロジェクト」の一環として開発したコンテンツ「8Kで楽しむ国宝屏風『洛中洛外 京めぐり』」を東京国立博物館にて公開します。

会場 :東京国立博物館 平成館1階 ガイダンスルーム

(東京都台東区上野公園13-9)

主催 :東京国立博物館、文化財活用センター、NHK

期間 :2024年3月19日(火)〜4月7日(日)

休館日:4月1日(月) (注)3月25日(月)は開館

料金 :無料 *ただし、総合文化展観覧料もしくは開催中の特別展観覧料[観覧当日に限る]が必要です。

本コンテンツは、2022年に同館で公開した8K映像コンテンツ「時間をこえた出会い―洛中洛外 400年前の京都へ」(東京国立博物館創立150年記念 特別企画「未来の博物館」内で公開)をインクルーシブな視点で改修したもの。

共同研究プロジェクトにより制作した国宝「洛中洛外図屏風(舟木本)」の8K3DCGを用いており、6人のナビゲーターが、屏風に描かれた400年前の京都の街並みを読み解き案内します。

今回の改修では、国内外を問わず現代の博物館が求められている、誰もが楽しめる「インクルーシブ」なサービスを目指し、日本語・英語のバイリンガル字幕、そしてNHKグループが取り組むデジタルヒューマン「KIKI」による「手話」サービスを追加しました。

利用者は、自身のスマートフォンなどを使って、このサービスを手軽に利用できます。

これにより、外国人来館者や聴覚障がいのある方々も、8Kクオリティの映像と、ユニークで興味深いナビゲーターのトークを同時に楽しめます。

会場内には〈ぶんかつ〉がキヤノン株式会社との共同研究で制作した、高精細複製品「洛中洛外図屏風(舟木本)」も展示します。

70インチの画面に映る8Kクオリティの美しい映像と、間近で実寸大の屏風の中の街並みや人びとの暮らしの細かな描写とを見比べながら、国宝屏風の魅力を堪能いただける絶好の機会です。

普段の展示室ではかなわない、新たな鑑賞体験を楽しめます。

(会場内は写真・動画の撮影も可能です。)

8Kクオリティの映像で国宝「洛中洛外図屏風(舟木本)」のディテールを楽しもう!

国宝「洛中洛外図屏風(舟木本)」は、江戸時代に活躍した絵師・岩佐又兵衛が、約400年前の京都の街並みを俯瞰するかのように描いた大パノラマの絵画です。

6曲1双の屏風に、武士や商人のみならず、かぶき者や酔っ払いまで、じつに老若男女2500人を超える人びとが遊び、暮らすさまが生き生きと描きだされています。

70インチの画面に映る8K映像では、肉眼では見るのが難しい細部までじっくりと鑑賞することが可能です。

このコンテンツでは、洛中洛外図屏風の世界を「食と享楽」「美と芸能」「歴史と文化」という3つのテーマで、土井善晴さん〔料理研究家〕、伊集院光さん〔タレント〕、IKKOさん〔美容家〕、林家正蔵さん〔落語家〕、磯田道史さん〔歴史学者〕、山崎怜奈さん〔タレント〕ら6人のナビゲーターが案内します。

江戸時代にタイムトリップし、活気あふれる京の都を歩いているかのような体験を楽しめます。

国宝 「洛中洛外図屏風(舟木本)」(左隻) 岩佐又兵衛筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

国宝 「洛中洛外図屏風(舟木本)」(右隻) 岩佐又兵衛筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

国宝「洛中洛外図屏風(舟木本)」の詳細情報はこちら

https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-11168?locale=ja

※原本の展示はありません。

※会場に展示される国宝「洛中洛外図屏風(舟木本)」の高精細複製品は、〈ぶんかつ〉とキヤノン株式会社による共同プロジェクト「高精細複製品を用いた日本の文化財活用のための共同研究」の一環として活用しています。

■ここに注目!新たに追加されたインクルーシブなサービス

・手元のスマートフォン画面で、トークを目で見て楽しめる!多言語字幕サービス

利用者自身のスマートフォン・タブレットなどの携帯端末で、映像で登場する6人のナビゲーターのトーク内容を、日本語・英語の字幕で楽しむことが可能です。

※今回の実証実験では、日本語と英語のみ。

今後、中国語・韓国語のサービスも追加予定。

多言語サービスの画面イメージ(日本語)

多言語サービスの画面イメージ(英語)

手元のスマートフォンで、ナビゲーターの会話を日本語・英語の字幕で楽しむことができる

操作画面

操作画面

操作は簡単。

どなたでも手元のスマートフォンやタブレットなどで、ボタン一つで英語の字幕や音声、手話CGのサービスを手軽に利用できる

【アプリケーション制作:株式会社アフタイメージ】

■デジタル・ヒューマン「KIKI」による手話CG!聴覚障がい者向けサービス

6つのトークのうち、「歴史」を案内する磯田道史さんのトークでは、NHKグループが取り組むデジタル・ヒューマン「KIKI」による「手話CG」のサービスも利用できます。

まるで人間のような自然な表情や手の動きで、聴覚障がいがある利用者の皆さまにもわかりやすく、この国宝屏風の見どころを紹介します。

手話CG 画面イメージ

■「KIKI」とは?

インクルーシブ社会の実現を目的に開発された、手話が得意なデジタルヒューマン。

聴力を失った兄のために手話を学ぶ。

兄と参加したフェスで、ラップミュージックを見事に表現した手話通訳者と出会う。

その情熱的なパフォーマンスに感銘を受け、いまは自分のスタイルを大切に、手話通訳者として活躍中。

今回のコンテンツに搭載している手話CGは、インクルーシブ社会の実現に向けて、NHKグループが筑波技術大学の大杉豊教授の監修のもと開発し、提供しているサービスです。

デジタルヒューマンの動きは、手話ネイティブの動きをモーションキャプチャにより収録し反映しており、今回のサービスにおいても、大杉教授が単語ひとつひとつを確認し、指導にあたり完成しました。

「手話CG」公式サイト

手話CGサービス

デジタルヒューマン「KIKI」(C)NEP/GMS

70インチモニターで見た「洛中洛外図屏風(舟木本)」の細部

新たな手話CGサービスを利用した体験の様子

■本サービスの推奨動作環境

Android版:Android OS 11.0以上/iOS版:iPhone XS以降の端末、iOS 16.0以上

※本サービスは本展会場内においてのみ利用可能です。

※全ての端末での動作を保証するものではありません。

※利用端末の特別な設定、空き容量や通信状況・通信速度などが起因し、正常に動作しない場合があります。

※言語:【音声】日本語・英語、【字幕】日本語・英語、【手話CG】日本語

本リリースで紹介している原品の情報は、ColBase(コルベース/国立文化財機構所蔵品統合検索システム)で確認できます。

ColBaseは、国立文化財機構の4つの国立博物館(東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館)と奈良文化財研究所の所蔵品および皇居三の丸尚蔵館の収蔵品を、横断的に検索できるサービスです。

