高校に出張授業！ホンダ テクニカル カレッジ 関西『商人頭を磨き、未来の経営者に』

Hondaの自動車大学校「ホンダ テクニカル カレッジ 関西」は、2024年4月より、高校在学中にビジネス力を養成する授業『商人頭を磨き、未来の経営者に』を追加し、高等学校からの受付を開始します。

ホンダ テクニカル カレッジ 関西『商人頭を磨き、未来の経営者に』

同校は、2020年より大阪府内の高等学校を対象に出張授業を開始し、一昨年からは授業を4本へ増やし、更に対象エリアを西日本に広げ、高校生への出張授業を展開しています。

若年層までのスマホ普及で個人でのSNSや動画を使った発信機会の増加、働き方の多様化、企業の副業解禁等、個人で起業するハードルが下がってきています。

そのような環境で、基礎学力だけでなく、社会に出た時に必要なビジネス力を身につけることを目的に、新たに2024年4月より出張授業プログラムの新規受付をすることとしました。

■2024年4月から新規受付をする出張授業プログラム

タイトル : ビジネス力を身につける「商人頭を磨き、未来の経営者に」

概要 : 1章 気づき力をつける

2章 価値の伝え方

3章 新たな価値のつくり方

4章 理念とチーム力

5章 成長の法則とメッセージ

対象 : 西日本の高校1-2年生

授業形態 : 講義(高等学校へ訪問での出張授業もしくはONLINE授業)

授業時間 : 50分

参加人数 : 制限なし

お申込み方法: 高等学校単位でお申込み(下記詳細URL参照)

詳細URL :

https://www.hondacollege.ac.jp/honda_w/news/business

