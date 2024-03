髪に空気をいれてふわっとボリュームアップ！イザヴェル《ふわつやブラシ絹子DX》

イザヴェルは、《ふわつやブラシ絹子DX》をMakuake(マクアケ)にて販売中です。

イザヴェル《ふわつやブラシ絹子DX》

商品名 : ふわつやブラシ絹子DX

参考価格: 7,678円(税込)/本

発売場所: Makuake

商品URL :

https://www.makuake.com/project/izavell/

《ふわつやブラシ絹子DX》は梳かすだけでふんわりボリュームアップができるヘアブラシです。

伊豆利島産の椿油をしみこませた硬めの猪毛と群馬産シルクを植毛歴50年の職人が手作業で1本1本丁寧につくっています。

猪毛とシルクをわざとずらして段差配列をつくることで髪に空気をいれて髪をふわっとボリュームアップします。

折りたたみ可能なので旅行や外出時の持ち運びに便利です。

梳かすだけでふわっとボリュームアップ

使用例 男性

年齢や湿気によってペタンとした髪や薄毛もふわっとコシもある艶髪に早変わりします。

植毛歴50年の匠が猪毛とシルクを段差で植毛することで梳かすだけでふわっとしたボリューム髪がつくれるヘアブラシです。

■植毛歴50年の匠の3つの技術が光る逸品

職人 北川隆氏

この道、50年の植毛の職人 北川 隆氏がつくる究極のボリュームアップブラシが《ふわつやブラシ絹子DX》です。

猪毛の揉み込みからシルクの植毛まですべて手作業で行います。

日本でシルク植毛のできる唯一の職人さんです。

1本1本丁寧にシルクと猪毛を植え込んでいきます。

職人の技が光る逸品

硬めの猪毛とやわらかいシルクを段差で植毛することで、髪の毛の中に空気をふくませてペタンとした髪をふわっとさせます。

ブラシをワイドに設計することで毛が左右に広がり、髪の毛を多く取り込むことができます。

猪毛をわざとずらしてV字に植毛することで髪の毛を猪毛に巻き込んでふわっとボリュームアップします。

段差のV字植毛は北川氏が長年の経験に基づいた手法です。

すべて手植えの手作業なので1日数十個しかできません。

大切に大切に作りあげ皆様にお届けします。

■北インド産の高級猪毛と群馬産シルクを贅沢に使用

猪毛とシルクを植毛

北インド産の猪毛は長ければ長いほど、硬ければ硬いほど高級といわれています。

この猪毛に伊豆利島産の椿油を漬け込むことで髪にハリと潤いを与えます。

また群馬産のシルクは140本のシルクをこよって1本の糸にしています。

人間の髪はタンパク質でできているといわれており髪との親和性が高いのが特徴です。

この猪の毛とシルクが段差になることで梳かすほどに美しい艶とコシのある髪へ導きます。

■折り畳みできる自然由来のブラシ

折り畳み可能

接着剤不使用ですべて天然素材でできているのが《ふわつやブラシ絹子DX》です。

天然ブナ木のやさしい素材なのに折り畳みできるのがうれしいポイントです。

旅行や外出にも便利です。

家でも外出先でも!いつでもふわっとボリューム髪がつくれます。

■チャレンジとリターン

3月28日より販売予定価格7,678円のところを、マクアケにて以下の金額で購入が可能です。

ご家族で、夫婦で、自分用に、友達へのプレゼントにもおすすめです。

・超早割 先着100名様:20%OFF 本体1個 6,142円

・早割 先着100名様:15%OFF 本体1個 6,526円

・感謝割 先着200名様:10%OFF 本体1個 6,910円

・特別割 先着100名様:30%OFF 本体2個 10,749円

※応援購入により量産効率が向上した場合、正規販売価格が販売予定価格より下がる可能性があります。

