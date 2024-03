『旅は愛いもの甘いもの』(漫画・三月トモコ/原作・ももしろ)の紙コミックス第1巻が発売されました。

『旅は愛いもの甘いもの』(漫画・三月トモコ/原作・ももしろ)

定価748円(本体680円+税)

文藝春秋刊B6判/176ページ

あらすじ

クズな元カレに二股宣言をされ捨てられた派遣OLの涼音は、傷心旅行先の高千穂峡で、謎めいたイケメン青年・悠臣に出会います。

彼は実は小説家で、スランプを脱するために一緒に旅をしてほしいと言われ…!?

そんな悠臣との旅で元気を取り戻していく涼音に、元カレも再び執着してきて…!?

旅も、恋も、おとなのビタミン。

どん底から始まり、気づけば甘く癒される…新しい“旅”ラブコメにぜひご注目ください。

