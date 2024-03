聡研プランニングは、スタジアムやライブ会場で座席の下に手荷物の収納ができる折り畳みクッション「あしもとネット付きクッション」を販売中です。

聡研プランニング「あしもとネット付きクッション」

【商品名】あしもとネット付きクッション【意匠登録商品(第1738974号)】

【カラー】ブラック・サンドベージュ・ネイビー

【価格】 2,100円(税込)

【サイズ(約)】座面…340×340mm、ネット収納時…340×170mm、収納ネット…330×670mm

【重量(約)】90g

【耐荷重(約)】5kg

【材質】ポリエステル素材

【注意事項】座面と背もたれが一体になっているベンチや座面が厚いクッションタイプの椅子へは取り付けできません。

URL:



プロ野球球団公式グッズとして販売を開始した「あしもとネット付きクッション」は、スポーツ観戦など手荷物の置き場に困るシーンに助かると発売後から大変好評をいただき、累計販売数3万個を突破しました。

一般消費者の方から一般発売の要望を数多くいただいたことから、Amazonでも全3色で販売を行っています。

■商品について

スタジアムでのスポーツ観戦中、手荷物はどこに置いていますか?

貴重品は身につけていても手荷物以外に飲み物や食べ物、そのゴミ、応援グッズや仮装アイテムなど、観戦中の荷物は意外と多い!

そんな荷物をスタジアムの椅子に取り付ける荷物ネット付きクッションでスマートに収納!

大きなリュックも地面に触れずに浮かせて収納できるので、荷物が汚れる心配がなく応援や鑑賞に集中できます。

スタジアム設置イメージ

【面ファスナーで設置が簡単】

椅子の隙間にネットを通して面ファスナーでピタッと固定!お子様でも簡単に取り付けられます。

面ファスナーの接着位置を変えることで多様な大きさの荷物に対応できます。

クッションを折り畳めばA4用紙より少し大きい程度のサイズになるため、バッグにすっぽり収まり持ち運びがらくらく!

簡単取り付け、らくらく収納

【レジャー・アウトドアで大活躍】

スタジアムの椅子だけでなく、4本足で背もたれと座面に隙間があるタイプの椅子であればどのような椅子でも設置可能です。

キャンプ用の椅子に付けて薪を入れておくととっても便利!パイプ椅子にも取り付けられますので、荷物が増えがちなセミナー会場や会社説明会などでも活躍します。

※一部取り付けできない椅子もあるので、ご注意ください。

活躍シーンも様々

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 座席の下に手荷物を収納!聡研プランニング「あしもとネット付きクッション」 appeared first on Dtimes.