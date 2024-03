リラックス系フレーバー3種追加！Ikoh株式会社／SBCL合同会社 OEMプロテイン

Ikoh株式会社/SBCL合同会社は、BtoB向けOEMプロテイン製造事業より、ちょっと一息つくのにぴったりなリラックス系フレーバー「上質カカオ」「濃厚抹茶」「はんなりきな粉」を販売中です。

Ikoh株式会社/SBCL合同会社プロテイン「上質カカオ」「濃厚抹茶」「はんなりきな粉」

〜 忙しない日常に、健康と癒しを美味しくプラス+ 〜

上質カカオ、濃厚抹茶、はんなりきな粉フレーバーが新登場!

アイスでもホットでもおいしくお召し上がりいただけます。

ロット数の縛りがなく1袋から製造可能なため、気軽に・手軽に製造できることがポイントです。

企業や個人経営者、ギフトにも利用可能です。

■商品特徴

≪フレーバー、味の種類が豊富≫

20種類以上の味を用意しています。

定番のチョコレートやミルクティー、アサイー、マンゴーなど豊富です。

甘さや濃さの調整も可能です。

≪素材や栄養素が豊富≫

プロテインの素材として、ホエイ、ソイ、ピー(えんどう豆)の3種類を用意しています。

完全食としても製造できるよう厚生労働省が定める1日に必要な栄養素を用意しています。

追加栄養素としてBCAAやコラーゲン、酵素などのサプリメント成分も26種類以上を用意しています。

目的やお悩みに合わせて栄養素を追加することが可能です。

≪組み合わせ1億通り以上≫

素材と栄養素と味を選択可能です。

組み合わせ数は1億通り以上にのぼります。

目的やお悩みに合わせたプロテインが製造できます。

≪カラダにやさしく、嬉しいギルトフリー≫

グルテンフリー、人工甘味料不使用、遺伝子組み換え原料不使用、保存料不使用、酸化防止剤不使用、防腐剤不使用、コレステロールフリー、トランス脂肪酸フリー。

≪SDGs脱プラスチックパッケージ≫

自分の健康と一緒に、自然の健康も見直す試みも実施しています。

≪サイト作成やパッケージデザイン作成も承ります≫

サイト作成やパッケージデザイン作成も承ります。

手軽に・気軽に製造からデザイン、販路を確保できます。

OEMプロテイン(1)

【OEMプロテイン製造 公式サイト】#BtoB #OEM #企業、経営者様向け

https://sbcl.jp/site/oem.html

お問い合わせ:

service@sbcl.jp

【MY PERFECT PROTEIN公式サイト】#BtoC#OEM #一般のお客様向け

https://myperfectprotein.jp

