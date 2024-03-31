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　◇ナ・リーグ　ドジャース―カージナルス（2024年3月30日　ロサンゼルス）

　ドジャースの大谷翔平投手（29）は30日（日本時間31日）、本拠でのカージナルス戦に「2番・DH」で先発メンバーに名を連ねた。先発は山本由伸投手（25）で、米本土＆本拠地初先発となる。

　大谷は、ここまで4試合で17打数5安打で打率・294、0本塁打、2打点、OPS・669。山本は、1試合で0勝1敗　防御率45・00。

　両チームのスタメンは以下の通り。

◇カージナルス

1番・左翼　ドノバン

2番・一塁　ゴールドシュミット

3番・二塁　ゴーマン

4番・三塁　アレナド

5番・ＤＨ　カーペンター

6番・捕手　ヘレーラ

7番・右翼　バールソン

8番・遊撃　クロフォード

9番・中堅　スコット

投手　リン

◇ドジャース

1番・遊撃　ベッツ

2番・ＤＨ　大谷

3番・一塁　フリーマン

4番・捕手　スミス

5番・三塁　マンシー

6番・左翼　T・ヘルナンデス

7番・中堅　アウトマン

8番・右翼　ヘイワード

9番・二塁　ラックス

投手　山本由伸