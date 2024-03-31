◇ナ・リーグ ドジャース―カージナルス（2024年3月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（29）は30日（日本時間31日）、本拠でのカージナルス戦に「2番・DH」で先発メンバーに名を連ねた。先発は山本由伸投手（25）で、米本土＆本拠地初先発となる。

大谷は、ここまで4試合で17打数5安打で打率・294、0本塁打、2打点、OPS・669。山本は、1試合で0勝1敗 防御率45・00。

両チームのスタメンは以下の通り。

◇カージナルス

1番・左翼 ドノバン

2番・一塁 ゴールドシュミット

3番・二塁 ゴーマン

4番・三塁 アレナド

5番・ＤＨ カーペンター

6番・捕手 ヘレーラ

7番・右翼 バールソン

8番・遊撃 クロフォード

9番・中堅 スコット

投手 リン

◇ドジャース

1番・遊撃 ベッツ

2番・ＤＨ 大谷

3番・一塁 フリーマン

4番・捕手 スミス

5番・三塁 マンシー

6番・左翼 T・ヘルナンデス

7番・中堅 アウトマン

8番・右翼 ヘイワード

9番・二塁 ラックス

投手 山本由伸