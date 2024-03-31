大谷翔平は「2番・DH」、山本由伸は米本土＆本拠地初先発 ドジャース対カージナルス先発メンバー
◇ナ・リーグ ドジャース―カージナルス（2024年3月30日 ロサンゼルス）
ドジャースの大谷翔平投手（29）は30日（日本時間31日）、本拠でのカージナルス戦に「2番・DH」で先発メンバーに名を連ねた。先発は山本由伸投手（25）で、米本土＆本拠地初先発となる。
大谷は、ここまで4試合で17打数5安打で打率・294、0本塁打、2打点、OPS・669。山本は、1試合で0勝1敗 防御率45・00。
両チームのスタメンは以下の通り。
◇カージナルス
1番・左翼 ドノバン
2番・一塁 ゴールドシュミット
3番・二塁 ゴーマン
4番・三塁 アレナド
5番・ＤＨ カーペンター
6番・捕手 ヘレーラ
7番・右翼 バールソン
8番・遊撃 クロフォード
9番・中堅 スコット
投手 リン
◇ドジャース
1番・遊撃 ベッツ
2番・ＤＨ 大谷
3番・一塁 フリーマン
4番・捕手 スミス
5番・三塁 マンシー
6番・左翼 T・ヘルナンデス
7番・中堅 アウトマン
8番・右翼 ヘイワード
9番・二塁 ラックス
投手 山本由伸