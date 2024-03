photo by shun fujita(ARIGATO MUSIC) photo by shun fujita(ARIGATO MUSIC)

BARKSをご覧の皆さま、ホタルライトヒルズバンド・ボーカルの藤田リュウジです。第59回目の更新です、どうぞよろしくお願い致します。ホタルライトヒルズバンド3年ぶりのニューアルバム「home sweet home」リリースを5月に控え、新たに2つの情報が解禁となりました!(1)4月12日先行シングル「This is my life」配信開始

そして、(2)6月1日土曜日、アルバムリリース記念となる実に3年ぶりのワンマンライブを地元・柏DOMeにて行うことが決定しました!いよいよ始まりましたアルバムリリースへのカウントダウン。そして、アルバムの世界を余すことなくお伝えするワンマンライブのお知らせです。スケジュール帳にメモしていただき、ご一緒に「home sweet home」への旅を始めましょう!アルバムからの先行配信シングルとなる「This is my life」は、我々がこれまで【LIFEソング】とバンド内で位置付けてきた・LIFE IS(2016年リリース「センスオブワンダー」収録)・LIFE GOES ON(2019年リリース「forevergreen」収録)に続くLIFEソング3部作の締めくくりとなる1曲です。この曲が生まれたことで今作「home sweet home」は完成を迎えることが出来ました。どうか真っ直ぐにこの歌が、あなたの元まで届きますように!【直近のライブ情報】4月20日(土)練馬FAMILY “Have a good age 2nd anniversary “Love them”〜Day1〜″出演:Have a good age/ホタルライトヒルズバンド/Little helper18:00open/18:30start前売3000円/当日3300円(D別)●cozy cozyでサポートドラムを務めていた早川さんにご縁いただいてHave a good ageさんの企画イベントに出演させていただきます!初共演&初出演のこれ以上ないフレッシュな1日、今からワクワクします。ホント、バンド活動継続がもたらしてくれる輝きって"出逢い"に尽きると思うんですよね。★☆★☆★☆4月23日(火)越谷EASYGOINGSIMR presents.【蜃気楼 1st mini Album『磨けば光る』Release Tour 「宝探し」】EASYGOINGS 20th Anniversary THANK YOU!! 20 YEARS!! DAY10ACT:蜃気楼、ホタルライトヒルズバンド、ピウムジカ、ニドネ、PINROTA、lilly、よそいきOPEN/START 17:00/17:30ADV\2200/DOOR\2700(+1Drink\600)最近本当に良くお世話になっている越谷。ニューアルバムの曲たちもこのライブハウスで色々と実験をさせていただきながら育って来た感もあるので、ここの匂いも確実にホタバンへと影響を与えてくれています。THEライブハウスっていう佇まいのイージー、なんと20周年。こういう場所がいつまでも無くならないでいて欲しいと個人的に願います。瞬間の祝祭をやりに行きますぞ!★☆★☆★☆5月5日(日)柏Cafe Line Music Rooms & GallaryホタルライトヒルズバンドNEW ALBUM「home sweet home」宇宙最速先行試聴会&ミニアコースティックライブ出演:ホタルライトヒルズバンド会場:柏Cafe Line Music Rooms & Gallary(https://cafeline.jp)時間: 18:00 開場 / 18:30 開演(終演予定19:30)入場料:1000円(ドリンク代別)※全自由席ホタバンの”心のふるさと”ともいえる場所・柏カフェラインにて、ニューアルバムの先行試聴会開催が決定しました。カフェラインに鎮座する巨大JBLスピーカーにて「いい〜音で」新作を聴きましょう。(この日、アルバムの先行販売会&サイン会も予定しております!)★☆★☆★☆6月1日(土)柏DOMeホタルライトヒルズバンドNEW ALBUM「home sweet home」発売記念ワンマンライブ出演:ホタルライトヒルズバンド会場:柏DOMe(http://kcdo.me/access/)時間: 17:30 開場 / 18:00 開演(終演予定 20:00)チケット:前売 3000円 / 当日 3500円(ドリンク代別)※全自由席・入場整列順※小学生以下入場無料ついにワンマンライブ開催。3年分の想いを載せて、今のホタルライトヒルズバンドを余すことなく伝えます!《ホタバンインフォメーション》ホタバンオフィシャルYoutubeアカウントhttps://www.youtube.com/user/hotallighthillsband(チャンネル登録よろしくお願いします!)オフィシャルWEBサイトhttps://hotaban.com《藤田リュウジプロフィール》1985年大阪生まれ柏育ちのシンガーソングライター。最近ソロプロジェクトisland echoの配信シングル「春なのに」をリリースしたばかり。桜、そろそろ咲きますね!