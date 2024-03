『ハリー・ポッター』シリーズ屈指の名カップル(?)が、フランスで行われたファンイベントで再会した。「ウォンウォン!」。『ハリー・ポッター』ファンは、これを聞けば誰と誰のことなのかが分かるはずだ。

フランス・パリで開催されたファンイベント「Dream It Conventions」では、『ハリー・ポッター』シリーズに出演したキャストたちがゲスト出演。ネビル・ロングボトム役のマシュー・ルイスやフレッド&ジョージ・ウィーズリー役のジェームズ&オリバー・フェルプス、シェーマス・フィネガン役のデヴォン・マーレイ、ディーン・トーマス役のアルフレッド・イーノックらホグワーツの生徒役を演じた俳優たちがファンの前で再会した。

そんな中、話題となっているのが、ロン・ウィーズリー役のルパート・グリントとラベンダー・ブラウン役のジェシー・ケイヴのリユニオンだ。ロンとラベンダーといえば短期間付き合っていたことで知られ、『ハリー・ポッターと謎のプリンス』(2009)では熱烈にキス。これを見てしまったハーマイオニーは袖を濡らしていた。

久々に再会したグリントとケイヴはなんと、イベントで劇中のワンシーンを再現。「Dream It Conventions」の公式TikTokでは、ケイヴがグリントの首にネックレスをかける7秒の動画が公開されている。

Lavender Brown reunited with her Won-won this weekend at our convention!

動画の終盤で映し出されている通り、これはまだ2人がアツアツだった頃、クリスマスの日にラベンダーが大きなハートのネックレスをプレゼントするシーン。映画公開から15年越しに実現した2人の公の場での再会にコメント欄は大盛り上がりだ。

ロン役のグリントは『ハリー・ポッター』シリーズ完結後も俳優として活躍。「サーヴァント ターナー家の子守」(2019-2023)や『ノック 終末の訪問者』(2023)といったM・ナイト・シャマラン作品や、「ギレルモ・デル・トロの驚異の部屋」(2022)への出演で話題となった。ラベンダー役のケイヴも俳優としての活動を続ける一方、作家や漫画家としてマルチな活躍を見せている。

