¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë 2024½Õ¡×¡È100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿·º»ö¡ÉÌò¤ÇÆâÆ£¹ä»Ö¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¦ÀÆÆ£Í³µ®¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë
º£Æü3·î31Æü¡ÊÆü¡ËÌë10:30¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë 2024 ½Õ¡×¤òÊüÁ÷¡£
·Ý¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î¿¿¹üÄº¡½¡½¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤Î¤Ë¡¢Í½ÁÛ³°¡£ÉÔ»×µÄ¥Ð¥«¥ê¤Ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡×¤ÎÂè6ÃÆ¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¾Þ¤òÁí¥Ê¥á¤Ë¤·¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤º¤¯¤á¤À¤Ã¤¿2023Ç¯¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡£¿·½Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¿¯Æþ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÈÕ»Á¡×¤ËÂ³¤¯¡¢2024Ç¯¥Ð¥«¥ê¥º¥à¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¤ÎÂÔË¾¤Î¿·ºî¡ª
¢£¿ô¡¹¤Î·º»öÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿ÆâÆ£¹ä»Ö¤¬¡È100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿·º»ö¡ÉÌò¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¿¼¤¤Ì²¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¡×¡Ä¡Äº£²ó¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢Ì´¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¡©àÌ´¤È¸½¼Âáà¸½¼Â¤ÈÈó¸½¼Âá¤½¤Î¶¹´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ð¥«¥ê¥º¥à¥ï¡¼¥ë¥É¤³¤½¤¬¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡×¡£
º£ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë 2024½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢µÓËÜ¡¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¼ç±é¡¦±óÆ£·û°ì¡õËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤ÎÂè1ÏÃ¡ÖÍ½ª¤ÎÈþ¡×¡¢µÓËÜ¡¦ÁÒ¸÷ÂÙ»Ò¡¢¼ç±é¡¦¾¾ÀãÂÙ»Ò¤ÎÂè2ÏÃ¡ÖPTA¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎËë´Ö¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬±é¤¸¤ë¡ÖÁëÀè°ÆÆâ¿Í¡×¤Î¾£Ìî±ÑÃÎ¤È¡¢´é¤ò°ìÀÚ¸«¤»¤Ê¤¤Ææ¤Î½÷À¡¦¥Þ¥É¥«¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀÆÆ£Í³µ®¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿·º»ö¡á¥Þ¥É¾Â·º»ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ç·º»öÌò¤ò±é¤¸¡¢ºÇ¶á¤Ç¤âNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ç¤â·º»öÌò¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆâÆ£¹ä»Ö¤¬ÅÐ¾ì¡ª3¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡©
Ì¤Íè¤«¤é¤¤¿·º»öÌò¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆâÆ£¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ò¿§¡¹¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤äÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤Çº®Íð¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤ä°¦Ì¼¤ÎÎø°¦¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÉã¿Æ¡Ä¤Ê¤É¡¢¡È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¡ÈÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿·º»öÌò¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¾Ð¡£ ¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¼ýÏ¿¤Ç½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤È¤Æ¤âÍÆñ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤ÈÀÆÆ£Í³µ®¤Á¤ã¤ó¤È¤â²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª2024Ç¯¤ÏÉÔµ¡·ù¤Ê¤³¤È¤ä·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤¯À¸¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£100Ç¯¸å¤Ï¾åÉÊ¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿·º»ö¤é¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é2Ç¯¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¾Ð¤¤¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢¼î¶Ì¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ð¥«¥ê¥º¥à¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥É¥é¥Þ¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ï15ºîÉÊ¡£¸½ºß¡¢¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë 2024½Õ¡×¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÌ±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡ª
TVer¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡× URL¡§https://tver.jp/series/srdx419m0o
¢£Âè1ÏÃ ¡ÖÍ½ª¤ÎÈþ¡×¤¢¤é¤¹¤¸
µÓËÜ¡§¥Ð¥«¥ê¥º¥à
¼ç±é¡§±óÆ£·û°ì¡¡ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¡½Ð±é¡§胗½ÓÂÀÏº¡¡À¾Â¼Ä¾¿Í ¤Û¤«
ÄêÇ¯¤â´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¤Î±ö¸¶¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¼¹Ç°¤ÎËö¤Ë¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤ÇÄÏ¤ó¤ÀàÈÈ¿Í¤Î¿¬Èøá¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤º¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡Ä¡£
¤¢¤ì¤Ï10Ç¯Á°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¼ÒÄ¹»¦¿Í»ö·ï¡£·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤âÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ10Ç¯¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏÆ»¤ÊÊ¹¤¹þ¤ß¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¿äÍý¤Ç±ö¸¶¤Ï¤Ä¤¤¤ËÍÆµ¿¼Ô¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃË¤ÎÌ¾¤Ï¹õÅÄÀ¶½¨¡ÊËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡Ë¡£
¹õÅÄ¤ÎÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÆÃÄê¤·¡¢Éô²¼¤È¶¦¤Ë½Ð¸þ¤ ¾Úµò¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡Ö¼«¶¡¡×¤µ¤»¤ë¡ª
·Ù»¡½ð¤ò½Ð¤Æ¹õÅÄ¤Î¤â¤È¤Ø½ÐÈ¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿±ö¸¶¡£¡Ä¤È¡¢¤½¤Î»þ¡ª¡ª
·Ù»¡½ð¤ÎÁ°¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ë1¿Í¤ÎÃË¡£²¿¤ä¤é¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë´é¡£
±ö¸¶¡Ö¤¯¡¢¤¯¡¢¹õÅÄ¡Ä¡Ä¡ª¡©¡×
10Ç¯ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¹õÅÄ¤¬·Ù»¡½ð¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤ÆÍè¤ë¡£¡Ä¤¨¡Á¤Ã!!10Ç¯´Ö¡¢ÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬º£¤Þ¤µ¤Ë½ÐÆ¬¤·¤è¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£±ö¸¶¤Ï¹õÅÄ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡£
±ö¸¶¡Ö¤Á¤ç¤Á¤ç¤Á¤ç¡Ä°ìÃ¶¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¢£Âè2ÏÃ¡ÖPTA¡×¤¢¤é¤¹¤¸
µÓËÜ¡§ÁÒ¸÷ÂÙ»Ò
¼ç±é¡§¾¾ÀãÂÙ»Ò¡¡½Ð±é¡§¼ã·îÍ¤Èþ¡¡Ä«²Æ¤Þ¤Ê¤È¡¡¡¿¡¡¼¯²ì¾æ»Ë¡¡¤Û¤«
2024Ç¯4·î¡£¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä´ØËÜÄ«»Ò¡Ê¾¾ÀãÂÙ»Ò¡Ë¡£´ØËÜ¤ÎÂ©»Ò¤¬ÄÌ¤¦¾®³Ø¹»¤ÎPTA¤ÏÂ¾¤Î³Ø¹»¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¡¢ºÇÄã°ì²ó¤ÏPTAÌò°÷¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬·è¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤«¤éÆ¨¤ìÂ³¤±¤ë½÷¤¬¤¤¤¿¡Ä¤½¤ÎÌ¾¤Ï»°°æÍ³Æà¡Ê¼ã·îÍ¤Èþ¡Ë¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤êPTAÌò°÷¤ò·èÄê¤¹¤ë²ñµÄ¤Î¾ì¤Ç¡¢»°°æ¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÊÂ¤Ù¡¢·ë¶É¡¢´ØËÜ¤¬PTA¤Î»ØÌ¾Éô¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£»ØÌ¾Éô¤È¤Ï¼¡¤ÎÌò°÷¤ò¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤¹¤ëÉô½ð¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ»°°æ¤òPTAÌò°÷¤Ë¤¹¤ë¤¿¤áËÛÁö¤¹¤ë´ØËÜ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢´ØËÜ¤ÎÉ×¤ÎÅ¾¶Ð¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î·ç°÷¤òÁªÈ´¤¹¤ë²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¸õÊä¤ÏÄ¹Ç¯PTAÌò°÷¤òÆ¨¤ìÂ³¤±¤¿»°°æ¤Èß·ÅÄ¿¿Í³Èþ¡ÊÄ«²Æ¤Þ¤Ê¤È¡Ë¤Î2Ì¾¡£¡Ø¤Ê¤¼¡¢»ä¤ÏPTAÌò°÷¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÎÍýÍ³¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡ÈÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¡É¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡¼¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
2024Ç¯3·î31Æü¡ÊÆü¡Ë22»þ30Ê¬¡Á23»þ25Ê¬¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡ÊÁëÀè°ÆÆâ¿Í¡Ë¡¿ÀÆÆ£ Í³µ®¡ÊÀ¼¤Î¤ß½Ð±é¡Ë
ÆâÆ£ ¹ä»Ö¡Ê100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿·º»ö¡¦¥Þ¥É¾Â·º»ö¡Ë
¡ÖÍ½ª¤ÎÈþ¡×
±óÆ£ ·û°ì¡Ê±ö¸¶·º»ö¡Ë¡¡ËÜ¶¿ ÁÕÂ¿¡Ê¹õÅÄÀ¶½¨¡Ë
胗 ½ÓÂÀÏº¡Êº´Çì¡Ë Â¾
¡ÖPTA¡×
¾¾Àã ÂÙ»Ò¡Ê´ØËÜÄ«»Ò¡Ë
¼ã·î Í¤Èþ¡Ê»°°æÍ³Æà¡Ë¡¡Ä«²Æ ¤Þ¤Ê¤È¡Êß·ÅÄ¿¿Í³Èþ¡Ë
¼¯²ì ¾æ»Ë¡ÊÅÄÃæ²ñÄ¹¡Ë Â¾
¡ã¸¶°Æ¡ä
¥Ð¥«¥ê¥º¥à
¡ãµÓËÜ¡ä
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê¡ÖÍ½ª¤ÎÈþ¡×¡Ë
ÁÒ¸÷ ÂÙ»Ò¡Ê¡ÖPTA¡×¡Ë
¡ã´ÆÆÄ¡ä
¼í»³ ½ÓÊå¡Ê¡ÖÍ½ª¤ÎÈþ¡×¡Ë
ÄØËÜ ·Ä¼¡Ïº¡Ê¡ÖPTA¡×¡Ë
¡ãÁí¹ç±é½Ð¡ä
ÆâÅÄ ½¨¼Â
¡ãÅý³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ä
µÈÌµÅÄ ¹ä¡¡¡¿¡¡Ý¯°æ Íº°ì¡Ê¥½¥±¥Ã¥È¡Ë
¡ã¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ä
½ÂÃ« ±Ñ»Ë¡Ê¥½¥±¥Ã¥È¡Ë
¡ã¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ä
¾¾ËÜ µþ»Ò
¡ã´ë²è¶¨ÎÏ¡ä
¾®ÎÓ ¿Ìé¡Ê¥Þ¥»¥·ÝÇ½¼Ò¡Ë
¡ãÀ©ºî¶¨ÎÏ¡ä
¥½¥±¥Ã¥È
¡ãÀ½ºîÃøºî¡ä
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°HP¡§ https://www.ntv.co.jp/nonrem/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ ¡÷nonremmado_ntv
¸ø¼°Instagram¡§@nonremmado_ntv
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° ¡ô¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë