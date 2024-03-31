¤ª»¥¤òÀÞ¤é¤º¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¶Ë¾®¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥óºâÉÛ¡Ödritto 3 thin¡×¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯½ªÎ»
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
ºâÉÛ¤Ï»ÈÍÑÉÑÅÙ¤ËÁê±þ¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ºâÉÛ¤Î°õ¾Ý¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºâÉÛ¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï¡¢°Æ³°¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤¹¡£
machi-ya¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ð¥±¥Ã¥¿¥ì¥¶¡¼À½¤Î»°¤ÄÀÞ¤êºâÉÛ¤Ê¤é¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¸ü¤ß2cm¤ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î¶Ë¾®¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç3300Ëü±ß¤Î»Ù±ç¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹âµé¥â¥Ç¥ë¡Ödritto 3 thin¡×¤Î»Ù±ç´ü´Ö¤â»Ä¤ê¶Ï¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ä¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤ê¼ý¤Þ¤ë
ºâÉÛ¤Ë¾®¤µ¤¯¤ÆÇö¤¤¤â¤Î¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¡Ödritto 3 thin¡×¤Û¤ÉÅ¬¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï6.2 ¡ß 8.8 ¡ß 2Ñ¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤ê¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¡£²ñ¿©¤Î¤ª²ñ·×¤ÎºÝ¤Ë¥µ¥Ã¤È¡Ödritto 3 thin¡×¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤Ð¡¢Â´¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤Î¥Ð¥±¥Ã¥¿¥ì¥¶¡¼¡¦¥×¥¨¥Ö¥í¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥È¥¹¥«¡¼¥ÊÃÏÊý¤ÎÍÌ¾¥¿¥ó¥Ê¡¼¡¢¥Ð¥¿¥é¥Ã¥·¡¼¡¦¥«¥ë¥í¼Ò¤Î¤â¤Î¤òºÎÍÑ¡£ÁÇºàÉ½ÌÌ¤ËÌÓ±©Î©¤Á¤Î¤¢¤ë½é´ü¾õÂÖ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤Ä¤ä¤¬Áý¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹ï¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥à¥À¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËºâÉÛ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºâÉÛ¤ò³«¤¯¤È¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥à¥À¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬È¯¸«¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¾®Á¬Æþ¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤ªÄà¤ê¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤ÎºÇÄã¸Â¤ÎÍÆÎÌ¡Ê¤½¤ì¤Ç¤â12ËçÆþ¤ë¤Î¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡Ë¡£¾®Á¬¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤ÇºâÉÛ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢»ÅÁÈ¤ß¤Ç½¬´·¤òÊÑ¤¨¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾®Á¬Æþ¤ì¤¬¡¢¥Û¥Ã¥¯¤È½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¿È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¸ü¤ß¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¡¼¥É¤Ï5Ëç¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê»ÅÍÍ¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¤Û¤È¤ó¤É»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥«¡¼¥É¤Ï»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¤¤È¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÄê¤á¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª»¥¤òÀÞ¤é¤º¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë
½¨°ï¤Ê¤Î¤Ï¤ª»¥Æþ¤ì¤Ç¤¹¡£»°¤ÄÀÞ¤êºâÉÛ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ª»¥¤òÀÞ¤é¤º¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÞ¤·¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤Î¤ª»¥Æþ¤ì¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤ÊºâÉÛ¤Û¤É»È¤¦¤Î¤Ë´·¤ì¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬Í×¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª»¥¤ò¥¯¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ödritto 3 thin¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¡£¤ª»¥¤Î³Ñ¤¬ÀÞ¤ì¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª»¥¤ÎÃ¼¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¥Õ¥é¥Ã¥×¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®Á¬¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤Ë¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾®Á¬¡¢¥«¡¼¥É¡¢¤ª»¥¤È¤â¤ËºâÉÛ¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤Î¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¥«¥®¤Þ¤ÇÆþ¤ë¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó»ÅÍÍ¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¡£¡Ödritto 3 thin¡×¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÃµµá¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢°Ê²¼¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¥µ¥¤¥º¤â»ÈÍÑ´¶¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ê¡Ödritto 3 thin¡×¤ò¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹»þÂå¤ÎÁêËÀ¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
>>»°¤ÄÀÞ¤ê¥ß¥ËºâÉÛ¤Ê¤Î¤Ë¸°¤Þ¤ÇÆþ¤ë¡ªºÇ¾®ºÇÇö¤ËÄ©¤à¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡ª
Image: PLOWS
Source: machi-ya