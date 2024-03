いま、訪れたい！【GANNI】がポップアップストアをオープン！ 狙いたいアイテムは？

デンマーク・コペンハーゲンを拠点とする【GANNI(ガニー)】が、3月27日(水)~5月7日(火)まで、GINZA SIXにてポップアップストアを開催します。遊び心のある六角形のシルエットが特徴的な本コレクションのキャンペーンアイコンである「Bou Bag」を始め、この春夏のワードローブに加えたい洋服や小物が勢揃い。およそ1カ月にもおよぶポップアップなので、気になる人はぜひチェックして。

遊び心とエッジの効いたGANNIらしさが際立つ2024春夏コレクション

発表直後から大きな話題となった2024年春夏コレクション“Hello, World!”は、デンマークのAIアーティスト、セシリー・ワグナー・ファルケンストームと彼女のテック・アート・スタジオ、アーティフィシャル・マインドとのコラボレーションによって生まれたもの。人工知能を駆使したショーコンセプトで、2023年8月のコペンハーゲン・ファッション・ウィークにて発表されました。

コレクションは、“gardening granny punk”をテーマに、「大草原の小さな家」を想起させるようなフリルのデザインやアウトドアのムードを纏いながら、対照的なディテールを加えてスパイスアップさせたアイテムが勢揃い。洗練された佇まいに遊び心とエッジが効いた、GANNIらしさの際立つエレガントなルックとなっています。

本コレクションのキャンペーンアイコン「Bou Bag」も登場

リサイクルレザーを使用した「Bou Bag」は、オレンジやサボテンの栽培から排出される農業廃棄物から作られたバイオベースの素材と、リサイクルプラスチックをミックスしたラグジュアリーヴィーガンレザーのオホスキンを用いて製作されたサステナブルなアイテム。GANNIのシグネチャーであるバタフライロゴが刻印された遊び心溢れる六角形のシルエットは、新時代のラグジュアリーを象徴しています。

その他、新シーズンを象徴するシャーリングのドレス、スパンコールがあしらわれたタンクトップとテーラードセットアップ、ロゴTシャツ、デニムといった春のワードローブに欠かせないアイテムや、ロゴキャップ、アイコニックなGANNIバックルバレリーナ、チャンキーブーツなどの小物まで揃う充実のラインナップ! ポップアップ期間中にぜひチェックしてみて。

【ガニー】Future Heavy Cocktail Drop Shoulder T-shirt \19,800(税込)

インパクトのある“GANNI”のブランドロゴ&カクテルが描かれた遊び心のある大人のロゴTシャツ。白、グレーのカラー展開できれいめ派にもおすすめ。

【ガニー】Rib Jersey Embellish Tank Top \44,000(税込)

タイトで体にぴったりフィットするシルエットが女性らしい一枚。スパンコールの装飾がキラキラと存在感を放ち、夏の日差しに映えそう!

【ガニー】Patch Denim Izey \46,200(税込)

GANNIのロゴパッチが目を引くジーンズは、ゆったりとしたストレートレッグのリラックスフィットで履き心地◎ バックポケットにはGANNIのロゴ入り。

【ガニー】Stretch Seersucker Fitted Dress \53,900(税込)

チェック柄×シアサッカーのワンピースもボディコンシャスなシルエットでエレガントに昇華。後ろには深めのスリットが入っているので、見た目以上に足さばきの良い一着。

【ガニー】Stretch Seersucker Frill Pants \39,600(税込)

同シリーズのブラウスと合わせてセットアップで着用することも可能。レトロな雰囲気漂うフレアパンツで美脚効果も期待できます。裾の控えめなフリルがポイント。

【ガニー】Chunky Buckle Ballerina Naplack \59,400(税込)

女性らしいシルエットにワイドバックルベルトでハードなエッセンスをプラス。甘×辛のバランスが絶妙で、パンツ、スカート、ワンピース、どんなスタイルにもハマりそう。

【ガニー】Cleated High Chelsea Boot Black Stitch \82,500(税込)

存在感抜群のソールがおしゃれなロングブーツ。ブーツを主役にカッコよくスタイリングするも良し、フェミニンなコーデの引き締め役として投入するも良し。とにかく使える優秀アイテム。

GANNI GINZA SIX POP UP

期間:3月27日(水)~5月7日(火)

住所:The Pop Up 3rd 中央区銀座6-10-1 ギンザシックス 3F

AC Write:渡邊倫子