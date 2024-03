理想のみたらし団子！ 京都100年の砂糖問屋が紡ぐ極上の味わい（京都・烏丸御池）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は京都・烏丸御池駅近くにオープンした、京都100年の砂糖問屋が紡ぐ極上のみたらし団子。

樋口清栄門(京都・烏丸御池)

みたらし団子 出典:みろるグルメさん

2024年2月、烏丸御池駅から徒歩8分ほどの場所にみたらし団子専門店「樋口清栄門」がオープンしました。京都で100年の歴史がある砂糖問屋「樋口商店」の厳選した素材を使って開発したみたらし団子を販売しています。レシピ開発には人気の和菓子教室「和菓子サロン一祥」の宮崎 泰江氏が携わっています。店内では「樋口商店」の砂糖各種や、きな粉、小豆、砂糖菓子なども取り揃えていて、そちらも購入できます。

外観 出典:fjkyさん

店舗は白い壁が目を引く、上品でお洒落な佇まい。可愛らしいお団子のロゴマークは水墨作家・六角蓮氏が手掛けています。自慢の「みたらし団子」(1本・180円)は、店頭で購入できます。

きなこトッピング 出典:福田 隆志さん

国産の特上米粉で作ったみたらし団子は、注文を受けてから香ばしく焼き上げます。コクがあり、とても味わい深い甘さの「波照間産黒糖」や数種類の上質な砂糖を使用した特製の黒糖ダレをたっぷりからめ、温かくモチモチとした食感と贅沢な味わいが楽しめます。+30円で、きな粉トッピングも可能です。きな粉は京碾き「国産きな粉」で、国産大豆を使用していて香ばしく香りが高いもの。みたらし団子は船形の容器で提供されますが、すぐに食べずに持ち帰る場合は、箱入りも用意しています。箱入りは「5本入り」900円と「10本入り」1,800円。パッケージも可愛らしいので、手土産にも喜ばれそう。

幅広い年代の方に幸せな気持ちになっていただきたいという思いの込められたみたらし団子。京都100年の砂糖問屋が紡ぐ上品で優しい味わいを体験しに、訪れてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

みたらし団子 出典:みろるグルメさん

『■注文 みたらし団子 1本180円

※箱入りやBOX入りでも値段は変化しない仕様

三本までは舟型容器に入れてもらえます。

色艶を堪能してから

一口パクリ

こだわりと書かれている通り

上品な甘いタレに

もっちもっちな弾力と柔らかさを重ね持つ団子が

美味しくてたまらない。

また寄れたときに食べに行きたいですね』(みろるグルメさん)

みたらし団子 出典:旅walkerさん

『注文したのはみたらし団子180円

注文してから焼く感じみたいです。

前の人が箱で買ったので5分から10分くらいでみたらしだんごが到着!

出来たてをすぐ頂きましたがだんごが柔らかくみたらしは上品な味良き!

あまり食べないので参考になるか分かりませんが今までで1番好きです。

みたらし好きの方評価お願いします。

やっぱり砂糖が良いのかな?隣できび糖や上白糖などが売っていますので気になる方は覗いてみては!

今度は家族に買っていこうかな』(旅walkerさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆樋口清栄門住所 : 京都府京都市中京区姉小路通西洞院西入三坊西洞院町555TEL : 075-221-0488

文:佐藤明日香

