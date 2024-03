METROCKやFUJI ROCK FESTIVALといった大型ロックフェスに出演して注目を集めている6人組バンド・Billyrrom(ビリーロム)に、お笑いタレント・ふかわりょうが思わずツッコミ! 6人中4人のメンバーがサングラスをかけて登場した、少々強面なBillyrromの魅力とは……? ©️ABCテレビ

【動画】「もはや生きる伝説」 フジロック出演バンドが推すのは、東京事変のメンバーが所属するあのスリーピースバンド!

Billyrromは、東京都町田市出身のメンバーによって2020年に結成された6人組バンド。2023年にMETROCKやFUJI ROCK FESTIVALへ出演し、ワンマンライブはチケットが常に完売状態で、今人気が急上昇している。 ©️ABCテレビ

そんなBillyrromが、ふかわりょうがMCを務める特別番組『UNKNOWN STUDIO』にゲスト出演した。『UNKNOWN STUDIO』のコンセプトは、「アルゴリズム(AI)に対抗して、人間の人間による人間のための“新しい音楽・カルチャーとの出会い”を提供する」。各分野で活躍しているゲストたちが、今一番推しているアーティストを紹介する番組だ。 ©️ABCテレビ

Billyrromのメンバーが2人以外サングラスをかけて登場したため、「治安が悪いんですけど……大丈夫でしょうか?」「後列の方は関係者ですか?」などとツッコまずにいられなかったふかわ。サングラスをかけていないボーカル・Molの「僕も振り向いてビックリしました」「(見た目の治安は)悪めなんですけど、みんな良い子たちなので」という返答も含め、共演者たちは笑いが止まらなかった。 ©️ABCテレビ

強面な見た目に反して愛嬌があるBillyrromの楽曲は、とってもエモーショナルだ。人気曲の1つ『Natural Sense』はダンサブルなポップチューンで、ふかわら共演者たちはノリノリで同楽曲に耳を澄ませた。Billyrromの楽曲はもちろん、彼らがオススメしたバンド「ペトロールズ」や「CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN(チョコパコチョコキンキン)」の楽曲も、共演者たちだけでなく多くの視聴者に新たな刺激を与えたことだろう。 ©️ABCテレビ

なお、3月24日深夜に放送された『UNKNOWN STUDIO』は、動画配信サービスTVerで無料配信中。同番組にはBillyrrom以外にも、シンガーソングライター・有華、イラストレーター・こた、切絵アートクリエイター・Atsuomiが登場して、それぞれオススメのアーティストを紹介した。