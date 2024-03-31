【J2順位表】岡山が5勝2分けの負けなしで首位堅首 群馬が今季初勝利
サッカーJ2リーグ第7節の10試合が、30日(土)に開催。
首位を走るファジアーノ岡山は大分トリニータとスコアレスドロー。勝ち点1を積み上げ、ここまで負けなし5勝2分けで首位を守っています。またベガルタ仙台が今季3勝目で、4分けしていますがいまだ負けなしを続けています。
下位2チームは直接対決。ザスパ群馬が徳島ヴォルティスに競り勝ち今季初勝利をあげ順位を一つあげました。
【J2第7節結果】
◆山口 2−0 甲府（JIT リサイクルインク スタジアム）
得点【山口】平瀬大(後半5分)、山本駿亮(後半34分)
◆秋田 1−0 いわき（ソユースタジアム）
得点【秋田】河野貴志（前半16分）
◆山形 2−0 清水（NDソフトスタジアム山形）
得点【山形】氣田亮真(前半34分)、高橋潤哉(後半43分)
◆水戸 0−0 鹿児島（ケーズデンキスタジアム水戸）
◆仙台 2−1 横浜FC（ニッパツ三ツ沢球技場）
得点【仙台】中山仁斗(後半12分)、相良竜之介(後半17分)【横浜FC】中野嘉大（前半39分）
◆群馬 1−0 徳島（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）
得点【群馬】川上 エドオジョン 智慧(後半31分)
◆大分 0−0 岡山（レゾナックドーム大分）
◆熊本 1−0 千葉（えがお健康スタジアム）
得点【熊本】神代慶人(後半41分)
◆愛媛 3−0 藤枝（ニンジニアスタジアム）
得点【愛媛】茂木駿佑(後半2分)、松田力(後半27分)、菊地俊介(後半43分)
得点【栃木】南野遥海(後半45分)【長崎】マテウス ジェズス(前半43分)