¡Úµð¿Í¡ÛÏ¢Åê¡õ¹¥µß±ç¤Î¥É¥é£±À¾´ÜÍ¦ÍÛ¡¡¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÆùÂÎ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿à¶ÛÄ¥á¤Î¥·¥°¥Ê¥ë
¡¡Å´²¾ÌÌ¥ë¡¼¥¡¼¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤È¤Ï¡½¡½¡£µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£³£°Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î£·²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éµß±çÅÐÈÄ¤·¡¢²Ð¾Ã¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Åê¤â²¿¤Î¤½¤Î¡£Á°Ìë¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï½é¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¤·¤¿À¾´Ü¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿ÀèÈ¯¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¶ÛÄ¥´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢ÂåÂÇ¡¦»å¸¶¤òº¸Èô¡¢Â³¤¯¶áËÜ¤â±¦Èô¤Èºå¿ÀÂÇÀþ¤ò¥Ô¥·¥ã¥ê¤ÈÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀ¾´Ü¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤â¡Ë¤¹¤´¤¤´î¤ó¤Ç¡Ê¥Ù¥ó¥Á¤Ç¡Ë·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¹ðÇò¡£Ï¢Åê¤Ç¤ÎÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÆÃ¤ËÄ¥¤ê¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÆÃÄ§¤ÎÀ¾´Ü¡£¤½¤Î¿´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»¡¤·Æñ¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ëµ¤Ç¸«¼é¤ë¿ùÆâÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¤¢¤ë°Õ³°¤Ê¡ÖÁ°Ãû¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¼ê´À¤ò¤«¤¯¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤«¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¼ê´À¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¹¤«¡¢º£Æü¤Ï¡×¡Ê¿ùÆâÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë
¡¡É½¾ð¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¤Î¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¡£Æ±¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ó¤À¤è¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢½é¡¹¤·¤¤°ìÌÌ¤âÊ»¤»»ý¤ÄÂ¨ÀïÎÏ±¦ÏÓ¡£º£¸å¤â¡Ö£·²ó¤ÎÃË¡×¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î²÷¿Ê·â¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£