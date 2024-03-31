[3.30 ラ・リーガ第30節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※29:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

DF 33 Pau Cubarsí

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 20 セルジ・ロベルト

MF 22 イルカイ・ギュンドアン

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 11 ラフィーニャ

FW 27 ラミネ・ヤマル

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 17 マルコス・アロンソ

DF 39 Héctor Fort

DF 41 M. Faye

MF 18 オリオル・ロメウ

MF 30 Marc Casadó

FW 7 フェラン・トーレス

FW 14 ジョアン・フェリックス

FW 19 ヴィトール・ロッキ

FW 38 マルク・ギウ

監督

Óscar Hernández Creus

[ラス・パルマス]

先発

GK 13 アルバロ・バジェス

DF 3 セルジ・カルドナ

DF 4 アレックス・スアレス

DF 15 ミカ・マルモル

DF 23 サウール・ココ

MF 2 マルビン・パク

MF 5 ハビ・ムニョス

MF 12 エンツォ・ロイオディチェ

MF 17 ムニル・エル・ハダディ

MF 20 キリアン・ロドリゲス

FW 9 サンドロ・ラミレス

控え

GK 1 アーロン・エスカンデル

DF 6 エリック・クルベロ

DF 14 アルバロ・レモス

DF 18 デイリー・シンクフラーフェン

MF 8 マキシモ・ペローネ

MF 10 アルベルト・モレイロ

MF 11 ベニート・ラミレス

MF 21 ホセ・カンパーニャ

MF 24 ペヒーニョ

MF 25 ファビオ・ゴンサレス

FW 16 ソリー・カバ

FW 19 マルク・カルドナ

監督

Francisco Javier García Pimienta

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります