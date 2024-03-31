バルセロナvsラス・パルマス スタメン発表
[3.30 ラ・リーガ第30節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 33 Pau Cubarsí
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 セルジ・ロベルト
MF 22 イルカイ・ギュンドアン
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 27 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 17 マルコス・アロンソ
DF 39 Héctor Fort
DF 41 M. Faye
MF 18 オリオル・ロメウ
MF 30 Marc Casadó
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 19 ヴィトール・ロッキ
FW 38 マルク・ギウ
監督
Óscar Hernández Creus
[ラス・パルマス]
先発
GK 13 アルバロ・バジェス
DF 3 セルジ・カルドナ
DF 4 アレックス・スアレス
DF 15 ミカ・マルモル
DF 23 サウール・ココ
MF 2 マルビン・パク
MF 5 ハビ・ムニョス
MF 12 エンツォ・ロイオディチェ
MF 17 ムニル・エル・ハダディ
MF 20 キリアン・ロドリゲス
FW 9 サンドロ・ラミレス
控え
GK 1 アーロン・エスカンデル
DF 6 エリック・クルベロ
DF 14 アルバロ・レモス
DF 18 デイリー・シンクフラーフェン
MF 8 マキシモ・ペローネ
MF 10 アルベルト・モレイロ
MF 11 ベニート・ラミレス
MF 21 ホセ・カンパーニャ
MF 24 ペヒーニョ
MF 25 ファビオ・ゴンサレス
FW 16 ソリー・カバ
FW 19 マルク・カルドナ
監督
Francisco Javier García Pimienta
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 33 Pau Cubarsí
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 セルジ・ロベルト
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 27 ラミネ・ヤマル
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 17 マルコス・アロンソ
DF 39 Héctor Fort
DF 41 M. Faye
MF 18 オリオル・ロメウ
MF 30 Marc Casadó
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 19 ヴィトール・ロッキ
FW 38 マルク・ギウ
監督
Óscar Hernández Creus
[ラス・パルマス]
先発
GK 13 アルバロ・バジェス
DF 3 セルジ・カルドナ
DF 4 アレックス・スアレス
DF 15 ミカ・マルモル
DF 23 サウール・ココ
MF 2 マルビン・パク
MF 5 ハビ・ムニョス
MF 12 エンツォ・ロイオディチェ
MF 17 ムニル・エル・ハダディ
MF 20 キリアン・ロドリゲス
FW 9 サンドロ・ラミレス
控え
GK 1 アーロン・エスカンデル
DF 6 エリック・クルベロ
DF 14 アルバロ・レモス
DF 18 デイリー・シンクフラーフェン
MF 8 マキシモ・ペローネ
MF 10 アルベルト・モレイロ
MF 11 ベニート・ラミレス
MF 21 ホセ・カンパーニャ
MF 24 ペヒーニョ
MF 25 ファビオ・ゴンサレス
FW 16 ソリー・カバ
FW 19 マルク・カルドナ
監督
Francisco Javier García Pimienta
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります