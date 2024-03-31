ラツィオvsユベントス スタメン発表
[3.30 セリエA第30節](オリンピコ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[ラツィオ]
先発
GK 35 C. Mandas
DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ
DF 15 ニコロ・カザーレ
DF 34 マリオ・ヒラ
DF 77 アダム・マルシッチ
MF 6 鎌田大地
MF 7 フェリペ・アンデルソン
MF 20 マッティア・ザッカーニ
MF 32 ダニーロ・カタルディ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 19 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 33 ルイジ セペ
GK 59 D. Renzetti
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 23 エルセイド・ヒサイ
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 10 ルイス・アルベルト
FW 17 チーロ・インモービレ
FW 18 G. Isaksen
監督
イゴール・トゥドール
[ユベントス]
先発
GK 1 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 マッティア・デ・シリオ
DF 3 グレイソン・ブレーメル
DF 6 ダニーロ
DF 24 ダニエレ・ルガーニ
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
MF 20 ファビオ・ミレッティ
MF 25 アドリアン・ラビオ
FW 7 フェデリコ・キエーザ
FW 18 モイーズ・キーン
FW 27 アンドレア・カンビアーゾ
控え
GK 23 カルロ・ピンソーリョ
GK 36 マッティア・ペリン
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 33 チアゴ・ジャロ
MF 16 ウェストン・マッケニー
MF 22 ティモシー・ウェア
MF 41 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ
MF 47 J. Nonge Boende
FW 15 ケナン・ユルディズ
FW 17 S. Iling-Junior
FW 39 N. Sekulov
監督
マッシミリアーノ・アッレグリ
※26:00開始
<出場メンバー>
[ラツィオ]
先発
GK 35 C. Mandas
DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ
DF 15 ニコロ・カザーレ
DF 34 マリオ・ヒラ
DF 77 アダム・マルシッチ
MF 6 鎌田大地
MF 7 フェリペ・アンデルソン
MF 20 マッティア・ザッカーニ
MF 32 ダニーロ・カタルディ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 19 バレンティン・カステジャノス
GK 33 ルイジ セペ
GK 59 D. Renzetti
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 23 エルセイド・ヒサイ
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 10 ルイス・アルベルト
FW 17 チーロ・インモービレ
FW 18 G. Isaksen
監督
イゴール・トゥドール
[ユベントス]
先発
GK 1 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 マッティア・デ・シリオ
DF 3 グレイソン・ブレーメル
DF 6 ダニーロ
DF 24 ダニエレ・ルガーニ
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
MF 20 ファビオ・ミレッティ
MF 25 アドリアン・ラビオ
FW 7 フェデリコ・キエーザ
FW 18 モイーズ・キーン
FW 27 アンドレア・カンビアーゾ
控え
GK 23 カルロ・ピンソーリョ
GK 36 マッティア・ペリン
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 33 チアゴ・ジャロ
MF 16 ウェストン・マッケニー
MF 22 ティモシー・ウェア
MF 41 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ
MF 47 J. Nonge Boende
FW 15 ケナン・ユルディズ
FW 17 S. Iling-Junior
FW 39 N. Sekulov
監督
マッシミリアーノ・アッレグリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります