[3.30 セリエA第30節](オリンピコ)

※26:00開始

<出場メンバー>

[ラツィオ]

先発

GK 35 C. Mandas

DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ

DF 15 ニコロ・カザーレ

DF 34 マリオ・ヒラ

DF 77 アダム・マルシッチ

MF 6 鎌田大地

MF 7 フェリペ・アンデルソン

MF 20 マッティア・ザッカーニ

MF 32 ダニーロ・カタルディ

FW 9 ペドロ・ロドリゲス

FW 19 バレンティン・カステジャノス

控え

GK 33 ルイジ セペ

GK 59 D. Renzetti

DF 4 パトリック・ガバロン

DF 23 エルセイド・ヒサイ

MF 5 マティアス・ベシーノ

MF 8 マテオ・グエンドゥジ

MF 10 ルイス・アルベルト

FW 17 チーロ・インモービレ

FW 18 G. Isaksen

監督

イゴール・トゥドール

[ユベントス]

先発

GK 1 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 2 マッティア・デ・シリオ

DF 3 グレイソン・ブレーメル

DF 6 ダニーロ

DF 24 ダニエレ・ルガーニ

MF 5 マヌエル・ロカテッリ

MF 20 ファビオ・ミレッティ

MF 25 アドリアン・ラビオ

FW 7 フェデリコ・キエーザ

FW 18 モイーズ・キーン

FW 27 アンドレア・カンビアーゾ

控え

GK 23 カルロ・ピンソーリョ

GK 36 マッティア・ペリン

DF 4 フェデリコ・ガッティ

DF 33 チアゴ・ジャロ

MF 16 ウェストン・マッケニー

MF 22 ティモシー・ウェア

MF 41 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ

MF 47 J. Nonge Boende

FW 15 ケナン・ユルディズ

FW 17 S. Iling-Junior

FW 39 N. Sekulov

監督

マッシミリアーノ・アッレグリ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります