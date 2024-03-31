バイエルンvsドルトムント スタメン発表
[3.30 ブンデスリーガ第27節](Allianz Arena)
※26:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 40 ヌセア・マズラウィ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング
FW 17 ブライアン・サラゴサ
FW 39 マティス・テル
監督
トーマス・トゥヘル
[ドルトムント]
先発
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 15 マッツ・フンメルス
DF 22 イアン マートセン
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 19 ユリアン・ブラント
MF 23 エムレ・ジャン
FW 10 ジェイドン・サンチョ
FW 14 ニクラス・フュルクルク
FW 27 カリム・アデイェミ
控え
GK 35 マルセル・ロトカ
DF 25 ニクラス・ジューレ
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 11 マルコ・ロイス
MF 17 マリウス・ボルフ
FW 9 セバスチャン・アレ
FW 16 ジュリアン・デュランビル
FW 18 ユスファ・ムココ
FW 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
監督
エディン・テルジッチ
※26:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 42 ジャマル・ムシアラ
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 40 ヌセア・マズラウィ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング
FW 17 ブライアン・サラゴサ
FW 39 マティス・テル
監督
トーマス・トゥヘル
[ドルトムント]
先発
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 15 マッツ・フンメルス
DF 22 イアン マートセン
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 19 ユリアン・ブラント
MF 23 エムレ・ジャン
FW 10 ジェイドン・サンチョ
FW 14 ニクラス・フュルクルク
FW 27 カリム・アデイェミ
控え
GK 35 マルセル・ロトカ
DF 25 ニクラス・ジューレ
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 11 マルコ・ロイス
MF 17 マリウス・ボルフ
FW 9 セバスチャン・アレ
FW 16 ジュリアン・デュランビル
FW 18 ユスファ・ムココ
FW 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
監督
エディン・テルジッチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります