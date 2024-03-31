[3.30 ブンデスリーガ第27節](Allianz Arena)

※26:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 ヨシュア・キミッヒ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 19 アルフォンソ・デイビス

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 10 レロイ・サネ

MF 25 トーマス・ミュラー

MF 27 コンラッド・ライマー

MF 42 ジャマル・ムシアラ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 40 ヌセア・マズラウィ

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 11 キングスレイ・コマン

FW 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング

FW 17 ブライアン・サラゴサ

FW 39 マティス・テル

監督

トーマス・トゥヘル

[ドルトムント]

先発

GK 33 アレクサンダー・マイアー

DF 4 ニコ・シュロッターベック

DF 15 マッツ・フンメルス

DF 22 イアン マートセン

DF 26 ユリアン・リエルソン

MF 8 フェリックス・ヌメチャ

MF 19 ユリアン・ブラント

MF 23 エムレ・ジャン

FW 10 ジェイドン・サンチョ

FW 14 ニクラス・フュルクルク

FW 27 カリム・アデイェミ

控え

GK 35 マルセル・ロトカ

DF 25 ニクラス・ジューレ

MF 6 サリフ・エズジャン

MF 11 マルコ・ロイス

MF 17 マリウス・ボルフ

FW 9 セバスチャン・アレ

FW 16 ジュリアン・デュランビル

FW 18 ユスファ・ムココ

FW 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス

監督

エディン・テルジッチ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります