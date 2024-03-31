ボルシアMGvsフライブルク スタメン発表
[3.30 ブンデスリーガ第27節](ボルシアパルク)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ボルシアMG]
先発
GK 1 ヨナス・オムリン
DF 3 板倉滉
DF 20 ルカ・ネッツ
DF 29 ジョー・スカリー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 8 ユリアン・バイグル
MF 9 フランク・オノラ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 25 ロビン・ハック
MF 27 ロッコ・ライツ
FW 13 ジョルダン・シエバチュ
控え
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 18 シュテファン・ライナー
DF 39 マキシミリアン・ベーバー
MF 19 N. Ngoumou
MF 23 クリストフ・クラマー
FW 7 パトリック・ヘアマン
FW 14 アラサン・プレア
FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ
監督
ジェラルド・セオアネ
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 5 マヌエル・グルデ
DF 14 ヤニク・カイテル
DF 17 ルーカス・キュブラー
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
MF 42 堂安律
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 34 M. Röhl
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 6 アティッラ・サライ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 44 M. Breunig
監督
クリスティアン・シュトライヒ
※23:30開始
<出場メンバー>
[ボルシアMG]
先発
GK 1 ヨナス・オムリン
DF 3 板倉滉
DF 20 ルカ・ネッツ
DF 29 ジョー・スカリー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 8 ユリアン・バイグル
MF 9 フランク・オノラ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 25 ロビン・ハック
MF 27 ロッコ・ライツ
FW 13 ジョルダン・シエバチュ
控え
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 18 シュテファン・ライナー
DF 39 マキシミリアン・ベーバー
MF 19 N. Ngoumou
MF 23 クリストフ・クラマー
FW 7 パトリック・ヘアマン
FW 14 アラサン・プレア
FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ
監督
ジェラルド・セオアネ
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 5 マヌエル・グルデ
DF 14 ヤニク・カイテル
DF 17 ルーカス・キュブラー
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
MF 42 堂安律
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 34 M. Röhl
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 6 アティッラ・サライ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 44 M. Breunig
監督
クリスティアン・シュトライヒ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります