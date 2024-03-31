[3.30 ブンデスリーガ第27節](ボルシアパルク)

※23:30開始

<出場メンバー>

[ボルシアMG]

先発

GK 1 ヨナス・オムリン

DF 3 板倉滉

DF 20 ルカ・ネッツ

DF 29 ジョー・スカリー

DF 30 ニコ・エルベディ

MF 8 ユリアン・バイグル

MF 9 フランク・オノラ

MF 10 フロリアン・ノイハウス

MF 25 ロビン・ハック

MF 27 ロッコ・ライツ

FW 13 ジョルダン・シエバチュ

控え

GK 33 モリッツ・ニコラス

DF 5 マービン・フリードリヒ

DF 18 シュテファン・ライナー

DF 39 マキシミリアン・ベーバー

MF 19 N. Ngoumou

MF 23 クリストフ・クラマー

FW 7 パトリック・ヘアマン

FW 14 アラサン・プレア

FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ

監督

ジェラルド・セオアネ

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 5 マヌエル・グルデ

DF 14 ヤニク・カイテル

DF 17 ルーカス・キュブラー

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

MF 42 堂安律

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 34 M. Röhl

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 6 アティッラ・サライ

DF 25 キリアン・シルディリア

DF 33 J. Makengo

MF 23 フロレント ムスリヤ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

FW 20 ジュニア・アダム

FW 26 マクシミリアン・フィリップ

FW 44 M. Breunig

監督

クリスティアン・シュトライヒ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります