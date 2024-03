KT Zepp Yokohamaにバン・イェダムがやってくる！「BANG YEDAM The 1st Fan Meeting in JAPAN」

4月3日(水)〜4日(木) KT Zepp Yokohamaにて「BANG YEDAM The 1st Fan Meeting in JAPAN」の開催が決定!

BANG YEDAM The 1st Fan Meeting in JAPAN

■出演者:バン・イェダム

■公演日時・会場

・2024年4月3日(水) KT ZEPP YOKOHAMA

・2024年4月4日(木) KT ZEPP YOKOHAMA

※両日共にOPEN 18:30/START 19:30

バン・イェダムは、去年11月に自ら全曲作詞/作曲した初のソロアルバム [ONLY ONE]をリリースし、ソロデビューを華やかに飾りました。

また、2023年の1月には KT Zepp Yokohamaにて「BANG YEDAM The 1st Mini album [ONLY ONE] Release Event」を開催し、日本のファンとは初めて対面する時間を持ち、アーティストらしく圧倒的歌唱力で舞台と観客を魅了させました。

今回のファンミーティング前日の4月2日にはアルバム[ONLY ONE]の活動に続くデュエット曲をSMエンターテインメント所属の人気ガールズグループaespaのウィンターとリリースすることが決まっています。

今回のファンミーティング「BANG YEDAM The 1st Fan Meeting in JAPAN」では、アルバムONLY ONEの曲はもちろん前回の1月のリリースイベントでファンがバン・イェダムにカバーしてほしがっていたJ-POPの曲も披露します。

シンガーソングライターで活躍するアーティストらしく、パフォーマンスが盛りだくさんのファンミーティングになる予定です。

■チケット代

・プレミアムチケット:16,000円 (税込)

※特典付き:ハイタッチ参加/比較的ステージが見やすいエリア(前列の方)/ゲームコンテンツに参加可能な抽選券の付与

・一般チケット:12,000円 (税込)

■チケット販売スケジュール

・一般発売(先着):ローソンチケット

- 受付期間: 2024年03月11日(月) 19:00 〜 03月28日(木)23:00

- 入金期間: 2024年03月11日(月) 19:00 〜 03月28日(木)23:59

- 発券期間: 2024年03月30日(土) 10:00 〜 公演日開演時刻まで

- 受付URL :

https://l-tike.com/bangyedam/

※お一人様4枚まで

※6歳以上有料/未就学児童入場不可

※当日、会場にてドリンク費用が発生しますので、予めご了承ください。

※公演の延期や中止の場合を除きチケットの払い戻しはできませんので、予めご了承ください。

※プレゼントボックス及びフラワースタンドなどの案内は後日、改めて発表しました。

■問い合わせ先

DISK GARAGE(https://info.diskgarage.com/)

【主催】GF ENTERTAINMENT/JX ENTERTAINMENT/PASSOVER

【制作協力】DISK GARAGE

