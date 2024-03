事前登録者数10万人突破キャンペーン実施！童話系アクションRPG「Aurora7(オーロラセブン)」

スマートフォンオンラインゲーム「Aurora7(オーロラセブン)」の事前登録者数が10万人を突破!

あわせて、公式Xで突破記念のキャンペーンを実施します。

童話系アクションRPG「Aurora7(オーロラセブン)」

■一撃必殺系アクションバトル

コンボをつなげてダメージアップ!敵の弱点タイプで更にダメージアップ!

敵をアーマーブレイクして一撃必殺の必殺技を叩き込め!

また安心の自動戦闘も搭載!初心者にもオススメです!

どうぞ一撃必殺系爽快アクションRPGをお楽しみ下さい!

■推しキャストの育成が楽しい

同一キャストをガチャで何度も引いて凸らせる必要なし&着せ替え衣装もあり!

一度手に入れたキャストは強化アイテムや進化アイテムで育成するだけ!

クエストやダンジョンの周回はスキップで楽々レベリング!

装備や宝石を集めて日々成長していく推しキャストと一緒に楽しもう!

■童話を読む感覚で楽しめるストーリー

絵本に吸い込まれたら、そこは童話の世界だった!?

ひょんな事から童話の世界に迷い込んだ主人公のオーロラ。

赤ずきんやピノキオなどの愉快な仲間と一緒に進んでいくオリジナルストーリーが実に面白い!

事前登録報酬

※事前登録者数が10万人を突破しましたので、記載の事前登録報酬がプレゼントされます。

※事前登録者数が現在も増加しており、別途事前登録者数の突破人数に応じて追加特典を準備させていただきます。

詳しくはゲームリリース時等に発表させていただきます。

■Aurora7 事前登録情報

公式iOS :

https://apps.apple.com/jp/app/aurora7/id6474285296

公式Android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forgame.aurora7android

