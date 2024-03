大麦からとれるプロテインを使用！マイヴィーガン『植物性プロテイン スーパーブレンド』

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」の姉妹ブランド「マイヴィーガン」は、大麦からとれるプロテインを使用した『植物性プロテイン スーパーブレンド』を発売しました。

マイヴィーガン『植物性プロテイン スーパーブレンド』

・商品名 :植物性プロテイン スーパーブレンド

・販売価格:1,200円 / 税込(6食分)、2,650円 / 税込(20食分)(※2)

・商品特徴:アップサイクルした大麦由来のプロテイン。

低糖質・低脂肪で、一食あたり20gの植物性タンパク質、9種類の必須アミノ酸、6種類の天然ビタミン・ミネラルを含有。

(※2)価格は予告なく変更となる場合があります。

『植物性プロテイン スーパーブレンド』は、ビールの製造過程で生じる副産物から抽出した、大麦由来の植物性プロテインです。

ビールの醸造所で余った大麦や米を活用し、プロテインパウダーを製造するエバーグレイン社と共同開発しました。

通常廃棄されてしまう食品をアップサイクルすることで、環境に配慮した画期的なプロテインです。

製品の特長

本商品は、1食あたり20gの植物性タンパク質を含有しており、糖質や脂質を気にする方にもおすすめです。

また、健康維持をサポートする9種類の必須アミノ酸や、6種類の天然ビタミン・ミネラルを含んでおり、アクティブなライフスタイルをサポートします。

フレーバーはアイスコーヒー、チョコレート、キャラメルの3種類です。

大麦の香ばしさとなめらかな味わいを楽しめます。

