ハンター製菓が運営する薔薇のチョコレートブランド『メサージュ・ド・ローズ』は、2024年母の日ギフトをオンラインショップで販売開始しました。

今回は、『ベルローズ・ボヌール 1本ブーケ』を紹介します。

メサージュ・ド・ローズ『ベルローズ・ボヌール 1本ブーケ』

外寸 20×6(cm) 3種/各486円(税込)

<メサージュ・ド・ローズ オンラインショップ>

URL:

https://www.mesrose.com/

TEL: 0120-214-622(11:00-16:00/平日のみ)

2024年のメサージュ・ド・ローズの母の日のテーマは『変わらぬ母への愛情』

母の日の特別な瞬間に、普段は照れくさくてなかなか伝えられない感謝の気持ちを薔薇のチョコレートに託して贈ることができます。

メサージュ・ド・ローズがお届けする、母の日ギフトの優しいピンクレッドの薔薇のチョコレートは、変わらぬ愛情を注いでくれる母であり、また、子から母への愛情を象徴しています。

『ベルローズ・ボヌール 1本ブーケ』

薔薇のショコラブーケ「ベルローズ・ボヌール」より母の日向けに2種の1本ブーケを用意されました。

鮮やかなピンクレッドが目を惹くイチゴと、ピンクとホワイトのグラデーションが美しいイチゴマーブル。

メインの贈り物に添えても、シンプルに渡しても映える赤の薔薇ショコラ。

贈る人の感謝や愛情が伝わる母の日にふさわしい1本ブーケです。

※掲載商品の内容及びデザイン等は予告なく変更または販売終了する場合が御座います。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 贈る人の感謝や愛情が伝わる!メサージュ・ド・ローズ2024年母の日ギフト「ベルローズ・ボヌール 1本ブーケ」 appeared first on Dtimes.