KEAN Healthは、400項目・6,800円の遺伝子検査キット「chatGENE(チャットジーン)」の追加コンテンツとして、「肌スペシャルコンテンツ」をリリースしました。

KEAN Health「chatGENE(チャットジーン)」追加コンテンツ「肌スペシャルコンテンツ」

「同じ肌悩みを繰り返してしまう…」「どの成分が自分に合うのか分からない…」「いつまでも若々しい肌でいたい…」など様々な悩みや思いを抱えるスキンケア。

多くのブランドから、多くのアイテムが発売されていて、自分に合ったスキンケアが分からなくなってしまうことも多のではないでしょうか。

クチコミを参考にしたり、美容部員さんに相談したり、情報収集手段は色々ありますが、『自身の遺伝的な肌特性を知ること』も有効な手段の一つです。

遺伝子検査 chatGENEなら、肌に関連する67の遺伝子を解析し、53万パターン以上から自分だけの遺伝的な肌特性を知ることができます。

自分本来の肌特性を知ることで、「自分にピッタリのスキンケアってなんだろう?」といった、スキンケアの疑問や不安を解決する新たなヒントを得られるかもしれません。

「肌スペシャルコンテンツ」について

近年、シワやシミ、抗酸化力、バリア機能などに関わる3〜4の遺伝子から、自分の肌タイプが分かり、タイプ別のスキンケア方法を教えてくれる遺伝子検査が人気を集めています。

今回chatGENEは、肌に関連する67の遺伝子を解析し、53万パターン以上からパーソナライズされた結果を得られる「肌スペシャルコンテンツ」の提供を開始しました。

chatGENEは400という豊富な検査項目を活かし、67の遺伝子を解析し、「肌リスク」「肌質」「肌の感受性」といった自身の肌に関する遺伝的な特性を伝えるコンテンツです。

ユーザーは53万パターン以上から自分だけの結果を得ることができます。

さらに、この遺伝的な肌特性をもとに、『おすすめの栄養素』、『おすすめのスキンケア成分』、『おすすめの行動習慣』を提案。

しわやくすみ、にきびなど、どんなことに気を付けたらよいか、水分や油分、光沢や弾力のレベルはどの程度か、紫外線による影響はどの程度かなど、今までわからなかった自身の持つ本来の肌特性を知ることができます。

このような本来の肌特性結果と、おすすめの栄養素、スキンケア成分、行動習慣を組み合わせることで、今、そしてこれから必要なスキンケアのヒントを得られます。

「同じ肌悩みを繰り返してしまう…」、「どの成分が自分に合うのか分からない…」、「いつまでも若々しい肌でいたい…」など様々な悩みや思いがあるスキンケアのヒントとして活用いただきたいと思い、既存の遺伝子検査 chatGENEの追加コンテンツとして、無償で提供します。

スペシャルコンテンツとは

自身の複数にわたる遺伝的傾向を1つにまとめた、オリジナルページです。

ダイエットや栄養素、肌など日常生活で気になることや、性格特性などビジネスシーンでも活用できるコンテンツです。

今まで気が付かなかった自分の特性を知ったり、どのようなことに気を付けていけばよいかを発見したり、chatGENEユーザーが、日常の意識や行動を変えるきっかけづくりとなるよう無償で配信しています。

遺伝子検査サービス chatGENE(チャットジーン)

商品名:chatGENE(チャットジーン)

価格 :6,800円(税込)

肺がん、大腸がん、乳がん、白血病など33種のがん、糖尿病、慢性肝炎、脳梗塞、貧血など132種の一般疾患に加え、食、運動、肌、髪、睡眠、性格など235種の体質や特性、合計400項目の遺伝的傾向が分かります。

さらに、ダイエットや栄養素、肌、スポーツなど日常生活で気になることに加え、性格特性や行動特性など対人関係やビジネスシーンでも参考になる「スペシャルコンテンツ」を用意。

<特長>

・遺伝的な疾患リスクや体質特性など「充実の400項目」

・見たい項目をすぐに探せる「カテゴリーインデックス機能」、「ブックマーク機能」

・複数の遺伝的傾向を1つにまとめた自分だけの「スペシャルコンテンツ」

・多くの方が実施しやすい価格「6,800円」

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「肌スペシャルコンテンツ」を追加!KEAN Health 遺伝子検査キット「chatGENE(チャットジーン)」 appeared first on Dtimes.