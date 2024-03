使用時防塵防水(IP63)！アスリテラ「PVS+」

アスリテラは、防塵防水等級IP63(JIS C0920:20003)に適合したポータブル蓄電池「PVS+」が大好評発売中です。

アスリテラ「PVS+」

商品名 : PVS+

種類 : ポータブル蓄電池

価格 : オープン価格

サイズ : 蓄電池本体 :横430mm×奥行257mm×高さ262mm

: 増設バッテリー:横430mm×奥行257mm×高さ173mm

重量 : 蓄電池本体約15kg

増設バッテリー約9kg

カラー : グレー

URL :

ポータブルバッテリー電源PVS+

「蓄電池が必要とされる場面は屋内のみに限らない。屋外で安心して使える蓄電池が欲しい。」

お客様からのお声を基に、屋外でも使用いただける蓄電池が大好評発売中です。

安心して利用いただくためにIEC(※1)に規定されているIP63に適合しています。

また、ポータブル蓄電池として肝心な重量につきましても、従来のPVSシリーズと比較して軽量となっています。

いざという時でも、いつもの作業時でも、安心して使用いただけるプラスのクオリティを提供します。

※1 IEC:電気・電子技術分野の国際規格の策定を行っている国際標準化機関

■商品の特徴

*使用時防塵・防水構造(IP63 JIS C0920:20003)

IP63(JIS C0920:20003)に適合しているため、普段使いから防災まで電気が必要な様々なシーンで活躍します。

*大容量&超軽量

本体蓄電容量1539Wh+増設バッテリー1539Wh=3078Whの大容量!

本体約15kg+増設バッテリー約9kg=約24kgの超軽量!

従来の同等製品PVS-3000(約31.5kg)よりも約7.5kg軽量!

増設バッテリー併用時は本体ではなく増設バッテリーから先に消費されるため、入れ替えての運用が可能です。

*安心のサポート体制

メーカー無償保証3年 同社技術スタッフが丁寧に対応します。

