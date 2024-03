JR岐阜駅直結のアンテナショップがリニューアル！THE GIFTS SHOP(ザ・ギフツショップ)

JR岐阜駅直結の商業施設「アクティブG」2階にある「THE GIFTS SHOP(ザ・ギフツショップ)」は、2024年4月6日(土)にリニューアルオープンします。

THE GIFTS SHOP(ザ・ギフツショップ)

店舗名 : THE GIFTS SHOP(ザ・ギフツショップ)

オープン日 : 2024年4月6日(土)

所在地 : 岐阜市橋本町1丁目10-1 アクティブG2階

営業時間 : 10:00〜19:00

電話番号 : 058-212-3255

公式HP :

https://giftsshop.jp/

アクセス方法: JR岐阜駅西口改札直結

名古屋駅からJR東海道線で約20分

東京駅からJR東海道新幹線名古屋駅経由で約2時間

新大阪駅から東海道新幹線名古屋駅経由で約1時間15分

店舗のコンセプトを“「Traditional」 and 「Contemporary」/「不易流行」”に一新し、美術館のようにゆっくりと県産品を鑑賞できるギャラリーゾーンと、伝統と革新をテーマにセレクトしたこだわりの品が並ぶショップゾーンの2つにのエリアに分けた店舗レイアウトに改装。

県内の方はもちろん、国内やインバウンドの観光客の方にも、岐阜県の魅力を体感していただけるアンテナショップです。

「THE GIFTS SHOP」リニューアルポイント

店舗内を性格の異なる2つのエリアにゾーニングし、岐阜県の伝統文化と革新性を体感できるレイアウトに

【ギャラリーゾーン】

白色をベースにした空間に、県産品の中でも伝統的なものと革新的なものを異なる展示方法で表現し、美術館のように展示することで、視覚、感覚の両面から商品を訴求。

【ショップゾーン】

ギャラリーゾーンとの対比として黒色ベースの空間に陳列することで商品の視認性を高め統一感のある売り場を演出。

各ゾーンの性格を明確に分けることで、来場者の動線が明確に。

「THE GIFTS SHOP」にて販売予定のおすすめ県産品の紹介

◆岐阜地区:円想(提灯)

円想

ロータス柄の火袋が映え、棚置きができるコンパクトなサイズの提灯です。

インテリアとしてお部屋に飾ることができ、火袋部分はお迎え提灯としても利用することができます。

コードレスのため海外での利用も可能です。

◆西濃地区:Math Salt(マスソルト)

Math Salt

枡の生産日本一の大垣市の枡を使った入浴剤。

枡は職人が一つずつ手作業で作り、建築材の端材を使用しているため、環境に配慮した商品です。

ソルトが溶け、ヒノキの香りとハーブの香りが浴槽を漂います。

◆中濃地区:sifu帆布シリーズ ワイン&日本酒バッグ

ワイン&日本酒バッグ

美濃和紙の伝統と薄くて丈夫な特徴を受け継ぐ、美濃和紙の糸。

よこ糸に美濃和紙、たて糸に綿を使用し、高島帆布の技術によって織られた上質な紙布帆布で作った軽く丈夫な日本酒・ワインバッグ。

袋の口を締められる巾着式です。

◆東濃地区:ぎやまん陶 浅小鉢 茄子紺ブルー

ぎやまん陶 浅小鉢 茄子紺ブルー

漆の溜め塗りのような奥行きと、ガラスのような透明感を併せ持つ『ぎやまん陶』はヨーロッパの高級レストランでも採用されています。

どんな料理に合わせても、ワンランク上の上品さを演出します。

食洗機や電子レンジにも対応する、日常使いができる上質な器です。

◆飛騨地区:森のどうぶつみき

森のどうぶつみき

さくら、くり、しらかばなどの日本の木々で作った、日本の森に住むどううぶつたちの積木です。

日本の木々を飛騨高山の職人が一つひとつ切りぬき無塗装で仕上げた知育玩具。

「グッド・トイ2013」選定、「林野庁長官賞」受賞。

