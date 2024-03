IP65防水防塵対応！BLUETTI AC240

BLUETTIは、最新のイノベーションであるIP65防水防塵ポータブル電源AC240を2024年4月2日にLUETTI公式サイトおよびAmazonストアで発売します。

BLUETTI AC240

詳細ページ:

https://www.bluetti.jp/pages/ac240b210

前身である 600W/403Wh全天候型太陽光発電機AC60の成功を踏まえ、BLUETTIはさらにAC240でその水準を引き上げています。

4月2日に発売予定のこのパワフルな製品は、電力の増加、急速充電、革新的な並列接続などが可能です。

冒険家、アウトドア愛好家、緊急対応者などに役立つよう設計されており、気象条件に関係なく強力なパワーを発揮することができます。

IP65水準の防水・防塵

屋外を探索しているときに、土砂降りで電力が使用できなくなってしまったことはありませんか?AC240があれば、天候の心配は無用です。

IP65水準で設計されたこのAC240は、ほこりを通さず、あらゆる角度からの低圧水流に耐えることができます。

AC240は、独立したエアダクト、密閉された電子コンパートメント、特別な排水、真空コーティングされたファン、二重層保護ポートなどの特許取得済みの技術と安全装置を採用しており、水の侵入を防ぎ、電力の供給を途切れさせません。

万が一水が侵入した場合でも、内蔵の排気ファンにより素早く水が排出され、放熱システムが急速に蒸発させます。

陸の冒険も、海をセーリングするときも、過酷な現場に取り組むときでも、AC240はどのような環境でも対応することができます。

総合的なアウトドア電源ソリューション

屋外の快適さのためにも、サバイバル挑戦のためにも、電力は非常に重要です。

AC240はオールインワンの電源であり、グリッドから遠く離れた場所でも、世界とのつながりを保ちます。

重さはわずか72ポンド(33 kg)で、標準的な電子レンジとほぼ同じサイズです。

トランクにぴったり収まり、どこへでも一緒に旅することができます。

AC240は2,000Wの優れた出力を備え、冷蔵庫、エアコン、電子レンジ、ヒーター、コーヒーメーカーなどの多くのデバイスに簡単に電力を供給できます。

1,536Wh LFPバッテリーは、20立方フィートの冷蔵庫(1.2kWh/日)を1日以上使用することができます。

さらにパワーリフティングモードを使えば最大3,600Wの供給が可能なため、ホットプレートのような必要電力が大きい家電でも使用することができます。

AC240は、標準3つのACコンセント、1つのL5-30Rポート、1つのシガーソケット、2つのUSB-A 、2つのUSB-Cを含む多数のコンセントを備えており、さまざまな電力ニーズに対応することができます。

オフグリッド電力システムにシームレスに統合されるため、RVやボートの所有者に最適です。

AC入力2,000Wの高速モードで(オプションケーブルが必要です)、100分でフル充電が実現できます。

長期旅行の場合は、BLUETTIの折りたたみ式ソーラーパネルで1,200Wの太陽光を取り込めば最短1.2時間で満充電できるので、どこに冒険へ行ってもクリーンな電力を常に供給できます。

拡張可能なパワー、途切れることのないバックアップ

どんな時でも柔軟に対応できるAC240を使用すれば、野外での電力不足を心配する必要はありません。

容量拡張が可能なので、電力を大量に消費する予定があっても安心して電力を供給できます。

1台のAC240に最大4つのB210パック(各2,150Wh)を接続することができ、合計容量は10,136Whになります。

これらのパックは、3つのDC出力と充電オプションを備えたパワーバンクとして独立して稼動することも可能です。

さらに停電時、20ミリ秒以内に自動的にバッテリー電源に切り替える応答性の高いUPS機能と組み合わせることで、AC240システムは屋内外での無停電電源供給のための簡単で確実なソリューションとなります。

タフな構造とスマートなパワーを実現

AC240は、天候や時間の試練に耐えられるように作られています。

最も安全で信頼性の高いリン酸鉄リチウム電池を使用することで、最大100%の放電深度を実現し、約10年間の使用に相当する3,500回の充電サイクルに耐えた後でも元の容量の80%を維持することができます。

AIを活用したバッテリー管理システムである高度なBLUETOPUS AI-BMSによって強化されたAC240は、安全な操作、最適なパフォーマンス、および寿命の延長を保証します。

アプリ制御のサポートにより、電源の管理、充電速度の調整、UPSモードの切り替えなどを行うことができます。

さらに、AC240には6年間の保証が付帯するため、長期にわたって信頼できるサービスと安心感が提供されます。

BLUETTI AC240は、4月2日AM11:00よりBLUETTI公式サイトおよびAmazonストアにて、単体およびB210拡張バッテリーとのバンドル限定で早割価格にて購入できます。

さらに、より大容量の1,843Whを搭載し、B210Pバッテリーで拡張可能なハイエンドモデルAC240Pも同時発売されます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post IP65防水防塵対応!BLUETTI AC240 appeared first on Dtimes.