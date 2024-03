4月1日オンライン販売開始！高橋真琴 卒寿記念展『お姫さまの夢の国』プリンセスアイテム

東京・有明のART SPACE SKY GALLERYにて3月31日(日)まで開催中の高橋真琴 卒寿記念展『お姫さまの夢の国』では、真琴氏のグッズブランド『MACOTO GIRL』より「お姫さま」モチーフをデザインしたTシャツやバッグなどのプリンセスアイテムの新作を発表しています。

高橋真琴 卒寿記念展『お姫さまの夢の国』プリンセスアイテム

展覧会名 : 高橋真琴 卒寿記念展『お姫さまの夢の国』

会期 : 開催中〜3月31日(日) 12:00〜18:00 ※会期中無休

会場 : ART SPACE SKY GALLERY(株式会社アートスペース)

東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビル B棟11階

アクセス情報:

https://www.artgallery.co.jp/access/

展示内容 : 原画・版画・オリジナルグッズ・展覧会記念グッズ・書籍

※都合によりイベントの変更または中止なる場合があります。

真琴氏の発する言葉は「真琴語録」と呼ばれ、『MACOTO GIRL』はその代表的な語録のひとつ「女の子はみんなお姫さま」がブランドコンセプト。

今後も続々と新作発表を予定されており、4月1日(月)正午からはオンラインによる販売も開始予定です。

【公式HP】

高橋真琴 卒寿記念展 お姫さまの夢の国

【公式X】

Tweets by macotonohiroba

