DeNA¡¦»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡ÖËè·î¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡¡½é¤á¤Æ¤Î°¦¼Ö¡Ø¥È¥è¥¿ ¥¹¡¼¥×¥é¡Ù¤Î»×¤¤½Ð
¥×¥íÌîµå¡¦²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¡¦»°±ºÂçÊå¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤¬¡¢ÎòÂå¤Î°¦¼Ö¤È¤È¤â¤Ë¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¥Ï¥Þ¤ÎÈÖÄ¹¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»°±º¤µ¤ó¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë²£ÉÍÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë¥É¥é¥Õ¥È6°Ì»ØÌ¾¤ÇÆþÃÄ¡£1997Ç¯¤Ë½é¤Î2·å¾¡Íø¤òÃ£À®¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢Íâ1998Ç¯¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ18¤òÇØÉé¤¤12¾¡¤ò¤¢¤²¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¦ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£2008Ç¯¤ËFAÀë¸À¤¹¤ë¤â²£ÉÍ¤Ë»ÄÎ±¡£¤½¤Î¸å¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ò·óÇ¤¤·¤Ê¤¬¤é42ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¡¢²£ÉÍ°ì¶Ú¤Ç2016Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤«¤é¤Ï1·³¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß4Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¸½ºß¤Î°¦¼Ö¡Ø¥á¥ë¥»¥Ç¥¹ AMG G 63 ¥Þ¥°¥Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù
»°±º¤µ¤ó¤¬±¿Å¾¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¸½ºß¤Î°¦¼Ö¡Ø¥á¥ë¥»¥Ç¥¹ AMG G 63 ¥Þ¥°¥Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¡£¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎG¥¯¥é¥¹¤Ë¡¢AMG¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢AMG¶¯²½¥Ö¥ì¡¼¥¤äÀìÍÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¹ç·×¤Ç300Âæ¸ÂÄê¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢»°±º¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ÎÁ°¤â²¿²ó¤«ÃêÁª¤Ë±þÊç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É³°¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Çº£²ó¤³¤Î¥Þ¥Ã¥È¥Û¥ï¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ°´ê¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö³ÑÅÙ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¡Êº¹¤·¿§¤Î¡ËÀÖ¡×¤Èµó¤²¡¢¡Ö¸«Èæ¤Ù¤ë¤ÈAMG¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡É¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡¦¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ
ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦»°±º¤µ¤ó¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÌÈµö¤ò¼è¤ì¤ë»þ´ü¤¬¡Ë¤Á¤ç¤¦¤É¥É¥é¥Õ¥È¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¾ÌÈµö¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ç¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶µ½¬½ê¤òÅ¾¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°±º¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡È¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¡É¡£»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈË·¼çÆ¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿¤Ð¤·¤¿¤¯¤Æ¿¤Ð¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡£È±¤ÎÌÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤é¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¡×¤È¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÅö»þ¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤â¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤ÎÊý¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£1Ç¯ÌÜ¤Î½©¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ê¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤¬¡Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤À¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿²Ë·¤äÃÙ¹ï¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é¡ØÈ³¶âÊ§¤¦¤«¡¢È±¤ÎÌÓÀÚ¤ë¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÌÂ¤ï¤ºÈ³¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£È±¤ÎÌÓ¤À¤±¤ÏÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆþÃÄ2Ç¯ÌÜ¤Ë¡Ö¥³¥½¥Ã¤ÈÇã¤Ã¤Æ¡×¡¢½é¤á¤Æ¤Î°¦¼Ö¡Ø¥È¥è¥¿ ¥¹¡¼¥×¥é¡Ù
»°±º¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆþÃÄ2Ç¯ÌÜ¤Î19ºÐ¤Î¤È¤¡£Åö»þ¤Ï20ºÐ¤Þ¤Ç¼Ö¤Î½êÍ¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡ÖÃÂÀ¸Æü¤¬12·î¤Ê¤Î¤Ç2Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥Õ¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¥³¥½¥Ã¤ÈÇã¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡ÖÎÀ¤Î¶á¤¯¤ËÃó¼Ö¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤ó¤À¤ó´·¤ì¤Æ¤¤¿¤éÎÀ¤ÎÃ¼¤ÎÊý¤Ë»ß¤á¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¡¢¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»°±º¤µ¤ó¤Î½é°¦¼Ö¤¬¡Ø¥È¥è¥¿ ¥¹¡¼¥×¥é¡Ù¡£1993Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¹ñÆâ¸þ¤±2ÂåÌÜ¤Ç¡ÖTHE SPORTS OF TOYOTA¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¡¢¿·Àß·×¤µ¤ì¤¿4ÎØ¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤äÄ¶Ù¨Ê¿¡Ê¤Ø¤ó¤Ú¤¤¡Ë¥¿¥¤¥ä¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁö¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»°±º¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤¦¤É½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¥Õ¥©¥ë¥à¼«ÂÎ¤âÁ´Éô¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï423Ëü±ß¤Ç¡ÖÇ¯Êð¤È°ì½ï¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖËè·î¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£µëÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤¤¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤¤¤½¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Æü¡¹¤ò²óÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ï²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤«¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶±¿Å¾¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¡£³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¼¼ÖÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¼ÖÅ¹¤Þ¤ÇÅÅ¼Ö¤Ç¶á¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡Ê¼Ö¤Ë¡Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥Ê¥Ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÎÀ¤Þ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÅÅ¼Ö¤ÇÍè¤¿¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤é·ãÄË¤Ç¡×°¦¼Ö¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÌ¤ì
¡Ø¥È¥è¥¿ ¥¹¡¼¥×¥é¡Ù¤Ë¤ÏÌó5Ç¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»°±º¤µ¤ó¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÆüËÜ°ì¤äÇØÈÖ¹æ18¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¡¢¤µ¤é¤Ë·ëº§¤äÄ¹½÷ÃÂÀ¸¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜÀáÌÜ¤ò¤³¤Î¼Ö¤È¶¦¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ»°±º¤µ¤ó¤¬26ºÐ¤Î¤È¤¡¢2ÂæÌÜ¤Î°¦¼Ö¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ø¥·¥Ü¥ì¡¼ ¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¡Ù¡£1997Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤·¤¿5ÂåÌÜ¡¢ÄÌ¾Î¡ÈC5¡É¤Ç¤¹¡£¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¡¦¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä´Ý·Á4Åô¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤Ê¤ÉÁ°¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¶õµ¤Äñ¹³¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤áÎ®ÀþÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë°ì¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼ÖÇã¤¤¤¿¤¤¡¢Ç¯Êð¤¬Ä¶¤¨¤¿¤é¥¢¥á¼Ö¾è¤ê¤¿¤¤¡¢¤³¤³Ä¶¤¨¤¿¤é¥Ù¥ó¥Ä¾è¤ê¤¿¤¤¤È¡£Íß¤Î¥«¥¿¥Þ¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¼Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ìîµå¤ò´èÄ¥¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î°¦¼Ö¤È¤É¤¦¤·¤ÆÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«»°±º¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ò¥¸¤òÄË¤á¤¿¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤µ¤¢Áö¤é¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤é·ãÄË¤Ç¡£Ìîµå¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤«¤é¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤Èµã¤¯µã¤¯¼êÊü¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2001Ç¯¤«¤é¤ÏAMG¤ò°¦¼Ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¡Ø¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä ML55 AMG¡Ù¡¢¡Ø¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä SL55 AMG¡Ù¡¢¡Ø¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä S65 AMG ¥í¥ó¥°¡Ù¡¢¡Ø¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä SLS AMG¡Ù¤Ê¤É¤Ë¾è¼Ö¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ù¥ó¥Ä¤Ï¾è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Æ´¤ì¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£ÆâÁõ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤â¤¦°ìÌÜ¤Ü¤ì¡×´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ç¹ØÆþ¡Ø¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë ¥¦¥ë¥¹¡Ù
°úÂà¸å¤Î2020Ç¯¡¢°¦¼Ö¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë ¥¦¥ë¥¹¡Ù¤Ç¤¹¡£2018Ç¯¤Ë¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë½é¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØLamborghini 4.0¥ê¥Ã¥¿¡¼ V8¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ù¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤«¤é¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Þ¤ÇÁö¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
»°±º¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬SUV¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÌÜ¤Ü¤ì¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¡Ç½¤Ê¤É¤Ë¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áö¹Ô¥â¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Èº½ÇùÍÑ¡É¤Î¤â¤Î¤â¡£»°±º¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Øº½Çù¡Ù¥â¡¼¥É¤âÉÕ¤±¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº½ÇùÁö¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ4Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë»°±º¤µ¤ó¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡È»°±º¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Ö¤È¤Ï¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¶õ´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÇ¤¿¤ì¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ¢¤ê¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤È¤¤Ë¤ÏÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤Ï¤½Ð¤·¤Æ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ²È¤Ëµ¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°¦¼Ö¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê3·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡Ù¤òºÆ¹½À®¡Ë