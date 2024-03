室内における伝統的なこいのぼり！徳永こいのぼり「卓上こいのぼり京錦」

徳永こいのぼりは「卓上こいのぼり京錦」を発売しました。

徳永こいのぼり「卓上こいのぼり京錦」

取り扱い店舗:

全国節句人形販売店、インターネット販売(楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング)

https://tokunagagoi.co.jp/shop/

もうすぐ5月5日の「こどもの日」、こどもの日といえばこいのぼり。

こいのぼりといえば、お庭で優雅に泳ぐ大きなこいのぼりを思い浮かべますが、住宅事情やマンション、アパートに飾るための、おうちの中に飾れるおしゃれな室内飾りこいのぼりも増えてきています。

5月5日になぜこいのぼりを揚げるの?

こいのぼりには大空を悠々と泳ぐこいのぼりのように、大きく元気に育ってほしいという願いが込められています。

激しい流れに逆らい龍門を登りきった鯉が、龍となり天に昇っていったという中国の「登龍門伝説」。

その鯉のように、我が子も困難に負けずたくましく育ってほしい。

立身出世の願いも込めて、端午の節句にこいのぼりを掲げることが、江戸時代中期に庶民の間に広まったのがはじまりとされています。

伝統の手捺染技法を駆使した、史上最小のこいのぼり「卓上こいのぼり京錦」を販売開始!

小さいながらも空で泳ぐ大きいこいのぼりと同じように、創業者 徳永春穂の手がけた繊細な絵柄の錦鯉を再現しています。

繊細な絵柄は、シルクスクリーンに焼き付けられた型を通じて精巧に再現。

通常のこいのぼりとは異なり、小さな作品ではスクリーンの目が詰まりやすく、高度な技術が要されます。

手捺染の伝統と職人技術を結集し、美しさと繊細さが特徴です。

リビングや玄関など、好きな場所に飾れる室内飾りこいのぼり。

伝統的なものから現代のインテリアになじむおしゃれなこいのぼりまでサイズも様々です。

限られたスペースでも飾る場所や飾り方を工夫して、家族で楽しく端午の節句のお祝いをしてみてはいかがしょうか。

