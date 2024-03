AIで弾道を可視化する家庭用ゴルフシミュレーター！Ram Online Store「Golf Daddyシミュレーター」

Ram Online Storeは、ボールのいらない家庭用ゴルフシミュレーター「Golf Daddyシミュレーター」の先行販売を開始しました。

Ram Online Store「Golf Daddyシミュレーター」

商品名 :Golf Daddyシミュレーター

内容 :Golf Daddyマット(練習器具本体)×1個、

三脚スマホスタンド×1個、

レンジアタッチメント(練習場固定シリコン)×1個、

屋外固定用杭×1個

サイズ :約 縦42cm×横30.5cm×高さ1.5cm

重量 :約 1,490g

販売場所:Makuake

プロジェクト名: 家で手軽にアイアン練習|AIが弾道を可視化するボール不要のゴルフシミュレーター

期間 : 2024年3月25日(月)10:00〜4月29日(月)18:00

アメリカに拠点を置くメーカー「Golf Daddy社」が新たに開発したのが家庭用ゴルフシミュレーター「Golf Daddy(ゴルフダディ)シミュレーター」

Golf Daddy社3作目となるゴルフ練習器具となりますが、代表のダニエルとポールの2人は創業当初より「ゴルフはお金をかけないと上達できない」という不自由さを解消するために日々活動を続けてきました。

ミスショットの癖を瞬時に把握できるだけでなく、ショット跡とスイングの姿勢から弾道や左右のブレをシミュレーションできるように大幅な進化を遂げました。

1. 高精度AIセンサーが白く残るショット跡から弾道を予測

Golf Daddyシミュレーターの最大の特徴が、「練習器具」と「アプリ」がセットになった点です。

自身のスイングとマットをアプリから撮影するだけで、白く残ったショット跡、スイング姿勢、クラブの軌道からボールの弾道を予測してスマホ画面に飛距離や左右のブレを表示、独自のAIアルゴリズムにより誤差の少ないシミュレーションを楽しむことが可能です。

※ショット跡を優先して判定する為、エラー等により50ヤード前後の誤差になることもあります。

2. インドアでのアイアンやアプローチの練習に

Golf Daddyシミュレーターはティーショットからコースを回る形式ではなく、アイアンやアプローチの練習に特化したシミュレーターです。

スコアに直結する2〜3打目、そしてアプローチ練習に重点を置きボールの有無に関わらず何度も練習を重ねられるのが本商品の大きなメリットとなります。

3. 3つのモードを搭載した公式アプリ

約130ヤードの位置からグリーンを狙う「ピンファインダーモード」、スマホ画面にゴルフ練習場が出現する「デジタルゴルフ練習場モード」、複数のプレイヤーでホールディングを競う「バトルロイヤルモード」などゴルフを楽しめる機能が満載、今後のアップデートにて新しいモードや使用できるクラブ、オンライン要素などが追加されていく予定です。

4. ミスショットに繋がる癖の把握と解消に

Golf Daddyマットは表面がスパンコールチップで覆われていることで、スタンス幅にセットしてショットするだけで自身のスイングの癖を一瞬で把握できます。

ショット跡はサッと簡単に元に戻るので、スライスやダフリといった嫌なミスショットの癖を解消するまで、何度でもスイング練習を繰り返すことが可能です。

5. 高耐久・マット交換可能

約5,000ショットの耐久性に加え、痛んだマットは簡単に交換が可能です。

ラバー製の土台を大切にすれば、表面のマットを交換することで長くお使いいただくことが可能となります。

前作より500gほど重くなりショット時の安定感を増すことにも成功しました。

スイングできるスペースとスマホがあれば場所を選ばずシミュレーションが楽しめます。

※交換用ショットマットは有料です。

今回のプロジェクトにてお求めいただくことが可能です。

リターンについて(※すべて税込み)

18,748円:『超早割14%オフ(先着70名様)』Golf Daddyシミュレーターを提供します。

3,984円 :『交換マット割20%オフ(先着1,000名様)』Golf Daddy交換用ショットマットを提供します。

52,317円:『トリプル割20%オフ(先着15名様)』Golf Daddyシミュレーターを3点提供します。

35,752円:『ダブル割18%オフ(先着20名様)』Golf Daddyシミュレーターを2点提供します。

他にも、一般販売価格から10%以上の割引を提供するコースを用意しています。

※Golf Daddy公式アプリは「App Store」もしくは「Google Play Store」からダウンロードが可能ですが、日本語版は現在メーカーにて最終調整中です。

リターンをお届け後、シミュレーターをお使いいただく前にスマホへダウンロードとインストールをお願いします。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post AIで弾道を可視化する家庭用ゴルフシミュレーター!Ram Online Store「Golf Daddyシミュレーター」 appeared first on Dtimes.