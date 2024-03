初のアーティストコラボデザイン！212 KITCHEN STORE「ピングー×松本セイジ」コラボレーション

212 KITCHEN STOREで、スイス生まれの人気キャラクター「ピングー」と人気イラストレーターの「松本セイジ」のコラボレーションを実施します。

212 KITCHEN STORE「ピングー×松本セイジ」コラボレーション

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2020年で40周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中に人々に愛されています。

そんな「ピングー」として初のアーティストコラボデザインのグッズが212 KITCHEN STOREで先行発売開始。

丸い目をした愛嬌たっぷりのキャラクターを描く人気アーティスト“松本セイジ”氏による、ランチグッズなど、デイリーに活躍してくれるアイテムが多数ラインアップ。

常温ボトル700ml[ブルー]

価格:2,530円(税込)

おにぎりケース[ブラック/ブルー]

価格:各1,540円(税込)

スクエアランチバッグ[ブルー/アイボリー]

価格:各2,640円(税込)

「松本セイジ」とは

1986年、大阪府生まれ。

大阪芸術大学卒業後、デザイナーとしてキャリアをスタートし、東京、ニューヨークでの活動を経て、現在は長野県の山麓にアトリエを構えて活動。

主に、動物をモチーフにした作品を描く、アート、イラスト、グラフィックデザインの垣根を越えて様々なフィールドで自身の世界観を表現している。

これまでに東京、ニューヨーク、ロサンゼルス、ミラノ、ソウルなどの都市で個展やアートイベントへ参加。

New Balance、NIKE、UNIQLO、The New York Timesなど国内外の様々なプロジェクトにも携わる

